Maisons à vendre en Charjah, Émirats arabes unis

villas
15
maisons de ville
4
33 propriétés total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 478 m²
Nombre d'étages 2
Masaar 3 est une oasis forestière avec des maisons intelligentes, la nature et l'attrait de …
$1,66M
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 3
Situés dans un vaste paysage verdoyant, ces villas luxueuses offrent une harmonie parfaite d…
$826,173
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
Villas Premium Place Madain située au cœur de Sharjah ! Le point culminant du projet est l'a…
$661,500
Villa 6 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Nombre d'étages 3
Situées à quelques minutes du centre-ville de Sharjah, ces villas de luxe font partie d'une …
$2,51M
Villa 6 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 666 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Parfait pour vivre et inve…
$2,06M
Maison de ville 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 308 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$609,679
Maison 8 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison 8 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 370 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Parfait pour vivre et inve…
$3,18M
Villa 6 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 858 m²
Nombre d'étages 2
Villa dans le complexe mixte Sequoia 2 à Sharjah! Cuisine équipée et tous les appareils néce…
$2,54M
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Situées dans l'un des projets résidentiels les plus innovants de Sharjah, ces villas éco-con…
$1,76M
Maison de ville 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 503 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$1,19M
Villa 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 191 m²
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$547,671
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 265 m²
Nombre d'étages 2
Villas Premium Place Madain située au cœur de Sharjah ! Le point culminant du projet est l'a…
$796,500
Villa 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 217 m²
Nombre d'étages 2
Masaar 3 est une oasis forestière avec des maisons intelligentes, la nature et l'attrait de …
$759,717
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Dubaï, Émirats arabes unisBienvenue à DG Villas (D-Villas) – une collection exclusive de vil…
$1,76M
Maison de ville 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 238 m²
Nombre d'étages 2
Masaar 3 est une oasis forestière avec des maisons intelligentes, la nature et l'attrait de …
$778,778
Villa 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 307 m²
Villas avec accès à la plage et à distance de marche de la mer.Disponible un plan de paiemen…
$685,000
Maison 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 613 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Parfait pour vivre et inve…
$1,06M
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 252 m²
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$657,260
Maison 6 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison 6 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 667 m²
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$1,92M
Villa 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 612 m²
Villas avec plage privée, à pied de la mer.Disponible 0% plan de paiement d'intérêts jusqu'a…
$1,15M
Maison 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 858 m²
Nouveau projet exclusif Masaar Sequoia! Une bonne option pour vivre et investir! Un haut niv…
$2,43M
Maison 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 668 m²
Nombre d'étages 2
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$1,78M
Villa 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Ces villas de luxe sont nichées dans un vaste projet résidentiel à quelques minutes du cœur …
$596,361
Villa 5 chambres dans Qatah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Qatah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 10 000 m²
Best Villa offer!! Spacious Villa in Sharjah, 10% down payment without Agent fee or service …
$762,502
Villa 2 chambres dans Qatah, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Qatah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 747 m²
This excellent spacious designed is the first of its kind residential community with a Plot …
$272,323
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 179 m²
Nombre d'étages 2
$531,233
Villa 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 229 m²
move now to your town house in amazing community !!!3 BR townhouse in NESMA  with area size …
$476,566
Villa 2 chambres dans Qatah, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Qatah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 747 m²
Own 2bedroom spacious Villa for 999,999 AED only.!! These magnificent villas are situated …
$272,320
Villa 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 504 m²
Hot Deal!! New launch 2bedroom villa in Nasma Residence with No Service Charge for Life- Pr…
$285,940
Villa 5 chambres dans Qatah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Qatah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 10 000 m²
GREAT OFFER!! This excellent designed residential community is the first of its kind with a …
$762,505
