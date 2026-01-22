Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Charjah
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Charjah, Émirats arabes unis

Charjah
54
Al Hamriyah
7
Al Batayih
4
2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 659 m²
Nombre d'étages 2
Located just outside Abu Dhabi between Yas Island and Saadiyat Island, Jubail Island offers …
$2,80M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 269 m²
Nombre d'étages 2
Located just outside Abu Dhabi between Yas Island and Saadiyat Island, Jubail Island offers …
$1,02M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Charjah

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Charjah, Émirats arabes unis

avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller