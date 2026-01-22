Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Émirats arabes unis
  3. Charjah
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Charjah, Émirats arabes unis

Charjah
54
Al Hamriyah
7
Al Batayih
4
65 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 175 m²
Découvrez le luxe avec une maison de ville 2BR+Maids à vendre à Kaya, Masaar et Tilal City, …
$490,063
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Nombre d'étages 2
Villas Premium Place Madain située au cœur de Sharjah ! Le point culminant du projet est l'a…
$661,500
Maison de ville 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 238 m²
Nombre d'étages 2
Masaar 3 est une oasis forestière avec des maisons intelligentes, la nature et l'attrait de …
$778,778
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Ces villas de luxe sont nichées dans un vaste projet résidentiel à quelques minutes du cœur …
$596,361
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 3
Situés dans un vaste paysage verdoyant, ces villas luxueuses offrent une harmonie parfaite d…
$826,173
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 647 m²
Profitez de la vie de luxe dans cette villa de 5 chambres à vendre à Kaya, Masaar et Tilal C…
$1,72M
TekceTekce
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Robinia marque le troisième quartier dévoilé dans le plan directeur de Masaar, présentant un…
$762,320
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 391 m²
Azalea - Échapper à une oasis verte où les arbres sont plus nombreux. Explorez la colonne ve…
$1,31M
Villa 6 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Nombre d'étages 3
Situées à quelques minutes du centre-ville de Sharjah, ces villas de luxe font partie d'une …
$2,51M
Vienna PropertyVienna Property
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Robinia est le troisième quartier du plan directeur Masaar, offrant une retraite paisible en…
$680,643
Maison de ville 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 478 m²
Nombre d'étages 2
Masaar 3 est une oasis forestière avec des maisons intelligentes, la nature et l'attrait de …
$1,66M
Villa 6 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 666 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Parfait pour vivre et inve…
$2,06M
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 252 m²
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$657,260
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 212 m²
Offrant un accès facile à certaines des meilleures commodités, Al Yasmeen offre aux résident…
$653,417
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Situées dans l'un des projets résidentiels les plus innovants de Sharjah, ces villas éco-con…
$1,76M
Villa 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Surface 191 m²
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$547,671
Villa 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 307 m²
Villas avec accès à la plage et à distance de marche de la mer.Disponible un plan de paiemen…
$685,000
Maison 6 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison 6 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 667 m²
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$1,92M
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 170 m²
Bienvenue à Nasma Residences, qui est situé à Sharjah. Chaque unité est conçue pour maximise…
$449,218
Maison 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 668 m²
Nombre d'étages 2
Complexe naturel unique Hayyan! Grande option pour vivre! Des versements sans intérêt !Date …
$1,78M
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 629 m²
Bienvenue à Kaya, la deuxième communauté de Masaar. Kaya est un endroit sûr et paisible où l…
$1,33M
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 339 m²
Hayyan est le cœur vert vibrant de Sharjah, une communauté de villa inspirante qui incarne l…
$925,674
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 211 m²
Dans la communauté inaugurale de Masaar, Sendian, vous passerez plus de temps en plein air a…
$680,643
Maison de ville 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 503 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$1,19M
Maison de ville 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 304 m²
Hayyan est un joyau unique aux Émirats arabes unis, vous offrant ainsi que vos proches un en…
$871,222
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Surface 300 m²
Dubaï, Émirats arabes unisBienvenue à DG Villas (D-Villas) – une collection exclusive de vil…
$1,74M
Maison de ville 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 182 m²
Découvrez Elevated Living: Robinia Townhouse à Masaar, Tilal City, Sharjah. Luxe inégalé ave…
$462,838
Maison de ville 2 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 2 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 182 m²
Présentant Robinia, une belle et spacieuse maison nichée dans un quartier paisible et amical…
$462,837
Villa 5 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 580 m²
Profitez de la vie de luxe dans cette villa de 5 chambres à vendre à Kaya, Masaar et Tilal C…
$1,48M
Maison de ville 3 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
Maison de ville 3 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 218 m²
Azalea - Échapper à une oasis verte où les arbres sont plus nombreux. Explorez la colonne ve…
$680,644
Types de propriétés en Charjah

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Charjah, Émirats arabes unis

avec Garage
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
