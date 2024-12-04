  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Complexe résidentiel La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$588,155
BTC
6.9959866
ETH
366.6895704
USDT
581 499.7355269
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
Laisser une demande
ID: 33348
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

La Perla: Vivre avec une vue sur la mer sur l'île d'Al Marjan

La Perla Résidences est un ensemble architectural qui combine légèreté côtière, lignes harmonieuses et artisanat haut de gamme.

Le bâtiment comprend deux niveaux de sous-sol, un niveau d'entrée, six étages résidentiels et un toit avec un coin salon panoramique.

Principales caractéristiques du projet

  • Prix: de 2,16 millions de DEA à 8,23 millions de DEA
  • Superficie: de 70 m2 à 432 m2
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

  • Appartements de 1 à 3 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2027

Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2027

  • 10% sur réserve
  • 40% pendant la construction
  • 50% à la fin de la construction

Moyens de paiement

  • Transferts bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Nous acceptons l'argent en Russie - Roubles, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements
Les résidents de La Perla ont accès à :

  • Piscine à débordement avec vue sur le Golfe
  • Centre de fitness moderne et espace yoga
  • Aire de jeux et jeux pour enfants
  • Promenade paysagère
  • Espaces barbecue et salons extérieurs
  • SPA et sauna
  • Stationnement souterrain
  • Sécurité 24/7 et CCTV.

Emplacement et transport
Le complexe est idéalement situé près des principales attractions:

  • 5 minutes pour Al Marjan Island Boulevard
  • 8 minutes pour Wynn Resort
  • 13 minutes pour Al Hamra Golf Club et Al Hamra Village
  • 35 minutes pour l'aéroport de RAK
  • 55 minutes pour DXB (aéroport international de Dubai)

Pourquoi choisir La Perla ?

  • Produit fini: Entièrement meublé – prêt à emménager ou à louer immédiatement après achèvement. Appel à l'investissement: L'emplacement prestigieux sur l'île Al Marjan garantit une croissance en valeur.
  • Infrastructure développée: spa, centre de fitness, espaces pour enfants et autres équipements dans le complexe.
  • Logistique pratique: proximité des aéroports et des centres commerciaux.
  • Esthétique et confort : paysages côtiers pittoresques et qualité de construction.

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Rosehill by Emaar
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$452,591
T.V.A.
Complexe résidentiel Raffles Residences Penthouses
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$4,08M
Complexe résidentiel Binghatti APEX
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$176,967
Complexe résidentiel EXPO GOLF VILLAS 6
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$401,521
Complexe résidentiel AG 9INE
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Complexe résidentiel La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$588,155
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Complexe résidentiel Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$750,529
Nous offrons des villas spacieuses et lumineuses de style espagnol avec terrasses, garages et places de parking.La résidence comprend des piscines, des terrains de jeux pour enfants, des terrains de basketball, des sentiers de randonnée, une salle de sport, des jardins aménagés, un club, un …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Immeuble Cloud Tower
Immeuble Cloud Tower
Immeuble Cloud Tower
Immeuble Cloud Tower
Immeuble Cloud Tower
Afficher tout Immeuble Cloud Tower
Immeuble Cloud Tower
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Presenting, The Cloud Tower at Jumeirah Village Triangle (JVT), new residential buildings by Tiger Properties are the home to a wide mix of modern apartments in Dubai, UAE. Comprising of two high-rise towers, the development is aimed towards looking for sophisticated and premium homes at an …
Agence
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Laisser une demande
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Afficher tout Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Complexe résidentiel High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$434,833
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
SKAI by RAK Properties – Branded Luxury on the Shores of Mina Al Arab.Résidences riveraines ultra-primes à Ras Al Khaimah.Appartements & Penthouses de 1 à 2 chambres à coucher AchèvementAperçu du projet :SKAI par RAK Propriétés est un développement résidentiel de marque révolutionnaire situé…
Agence
Grupo WAME Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications