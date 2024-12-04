Complexe résidentiel La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

La Perla: Vivre avec une vue sur la mer sur l'île d'Al Marjan

La Perla Résidences est un ensemble architectural qui combine légèreté côtière, lignes harmonieuses et artisanat haut de gamme.

Le bâtiment comprend deux niveaux de sous-sol, un niveau d'entrée, six étages résidentiels et un toit avec un coin salon panoramique.

Principales caractéristiques du projet

Prix: de 2,16 millions de DEA à 8,23 millions de DEA

Superficie: de 70 m2 à 432 m2

Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

Appartements de 1 à 3 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé

Date de livraison: Q4 2027

Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %

Montants sans intérêt: Q4 2027

10% sur réserve

40% pendant la construction

50% à la fin de la construction

Moyens de paiement

Transferts bancaires

Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH

Nous acceptons l'argent en Russie - Roubles, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements

Les résidents de La Perla ont accès à :

Piscine à débordement avec vue sur le Golfe

Centre de fitness moderne et espace yoga

Aire de jeux et jeux pour enfants

Promenade paysagère

Espaces barbecue et salons extérieurs

SPA et sauna

Stationnement souterrain

Sécurité 24/7 et CCTV.

Emplacement et transport

Le complexe est idéalement situé près des principales attractions:

5 minutes pour Al Marjan Island Boulevard

8 minutes pour Wynn Resort

13 minutes pour Al Hamra Golf Club et Al Hamra Village

35 minutes pour l'aéroport de RAK

55 minutes pour DXB (aéroport international de Dubai)

Pourquoi choisir La Perla ?