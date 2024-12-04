  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ras al-Khaïma
  4. Complexe résidentiel Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Complexe résidentiel Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$306,000
BTC
3.6398091
ETH
190.7779557
USDT
302 537.4587842
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
Laisser une demande
ID: 33351
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah
  • Ville
    Ras al-Khaïma

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Radisson Blu Hotel & Residences: Un hôtel Premium et des résidences de marque à RAK Central

Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!

Radisson Blu Hotel & Residences est situé au cœur du centre culturel et d'affaires de RAK Central.

C'est la combinaison parfaite d'un hôtel haut de gamme et de résidences de marque, où le luxe répond à la valeur d'investissement.

Votre avantage clé et l'investissement idéal:

  • Marque prestige: Une marque internationale forte garantit une forte demande et un statut élevé.
  • Emplacement principal: Les résidences sont situées dans l'épicentre de RAK Central.
  • Revenu passif Possibilité de générer des revenus provenant des revenus locatifs (gérés par Radisson Blu Hotel) et croissance du capital.

Principales caractéristiques du projet

361 chambres dans un complexe unique avec un hôtel.
222 résidences sous la marque Radisson Blu.

Résidences:

  • Prix: de 1,1 à 3,2 millions de DEA
  • Superficie : de 43,8 m2 à 127,7 m2
  • Lieu: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Types d'appartements:
  • Studios
  • Appartements de 1 à 3 chambres

Chambres de l'hôtel:

  • Prix : de 1,3 million de DEA à 3,0 millions de DEA
  • Superficie : de 48 m2 à 119,8 m2
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah
  • Types d'appartements:
  • Studios
  • Appartements de 1-2 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2029

70/30 Plan de paiement :

Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2029

  • 10% — sur réserve
  • 60% — pendant la construction
  • 30 % — après achèvement des travaux

Moyens de paiement

  • Transferts bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Nous acceptons l'argent en Russie - roubles, euros, dollars

Infrastructure et équipements
Radisson Les résidents Blu ont accès à:

  • 5 restaurants et bars
  • ESP
  • Gymnase
  • Terrasse sur le toit et bar de la piscine
  • Salles de conférence
  • Club pour enfants
  • Salons
  • Stationnement souterrain
  • Sécurité 24/7 et bien plus

Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!

Localisation sur la carte

Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
Éducation
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Aquamarine Beach Residences
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$319,051
Complexe résidentiel Residential complex with furnished apartments and sports fields, next to Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$249,609
Complexe résidentiel Residential complex with its own beach, restaurants and party clubs, The World Islands, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$432,754
Complexe résidentiel Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$993,476
Résidence LANA, Dorchester Collection
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$19,75M
Vous regardez
Complexe résidentiel Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$306,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$373,304
VERDANIE 2 est un complexe résidentiel, qui propose des studios et des appartements spacieux et lumineux, où chaque détail est pensé: les fenêtres de plancher à plafond remplissent l'espace de lumière naturelle, et la cuisine moderne avec des appareils intégrés rend la vie quotidienne encore…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Afficher tout Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$163,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Seraph in Dubai Land is an excellent opportunity to purchase a fully furnished apartment in the heart of Dubai's fastest-growing district, DLRC. Each home, designed for modern living, is equipped with high-quality Bosch appliances, stylish interiors, and turnkey finishes—ready to move in or …
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Langues
English, Русский, Українська
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Afficher tout Complexe résidentiel Empire LakeViews
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 30
Niché dans le cœur vibrant de Liwan, entre l'Oasis de Silicone de Dubaï prospère et le centre académique serein de la ville académique. Empire Lakeviews combine sans heurt l'énergie dynamique de la vie urbaine avec l'ambiance calme de l'environnement éducatif. Avec des centres d'innovation e…
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications