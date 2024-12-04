Complexe résidentiel Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.

Radisson Blu Hotel & Residences: Un hôtel Premium et des résidences de marque à RAK Central
Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!
Radisson Blu Hotel & Residences est situé au cœur du centre culturel et d'affaires de RAK Central.
C'est la combinaison parfaite d'un hôtel haut de gamme et de résidences de marque, où le luxe répond à la valeur d'investissement.
Votre avantage clé et l'investissement idéal:
- Marque prestige: Une marque internationale forte garantit une forte demande et un statut élevé.
- Emplacement principal: Les résidences sont situées dans l'épicentre de RAK Central.
- Revenu passif Possibilité de générer des revenus provenant des revenus locatifs (gérés par Radisson Blu Hotel) et croissance du capital.
Principales caractéristiques du projet
361 chambres dans un complexe unique avec un hôtel.
222 résidences sous la marque Radisson Blu.
Résidences:
- Prix: de 1,1 à 3,2 millions de DEA
- Superficie : de 43,8 m2 à 127,7 m2
- Lieu: RAK Central, Ras Al Khaimah
- Types d'appartements:
- Studios
- Appartements de 1 à 3 chambres
Chambres de l'hôtel:
- Prix : de 1,3 million de DEA à 3,0 millions de DEA
- Superficie : de 48 m2 à 119,8 m2
- Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah
- Types d'appartements:
- Studios
- Appartements de 1-2 chambres
État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2029
70/30 Plan de paiement :
Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2029
- 10% — sur réserve
- 60% — pendant la construction
- 30 % — après achèvement des travaux
Moyens de paiement
- Transferts bancaires
- Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
- Nous acceptons l'argent en Russie - roubles, euros, dollars
Infrastructure et équipements
Radisson Les résidents Blu ont accès à:
- 5 restaurants et bars
- ESP
- Gymnase
- Terrasse sur le toit et bar de la piscine
- Salles de conférence
- Club pour enfants
- Salons
- Stationnement souterrain
- Sécurité 24/7 et bien plus
Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!