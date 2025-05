Complexe résidentiel SOL BAY Residence with a swimming pool and a view of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

SOL BAY est un superbe développement situé à Business Bay, Dubaï. En montant 17 étages, la tour est une combinaison parfaite d'espaces résidentiels et commerciaux. Le projet comprend des studios et des appartements avec 1-2 chambres. L'intérieur des appartements est conçu dans un style contemporain, l'accent étant mis sur l'utilisation optimale de l'espace, la lumière naturelle, une vue imprenable sur le Burj Khalifa et l'horizon de Dubaï à travers des fenêtres panoramiques. Le projet comprend également une salle de gym moderne et une piscine.

Avantages

Plan d'installation :

10% – lors de la réservation;

10% – lors de la signature du contrat;

80% – après 90 jours.

Emplacement et infrastructure à proximité

Toutes les infrastructures nécessaires sont à proximité: