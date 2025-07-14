  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Doubaï
  Complexe résidentiel Bugatti

Complexe résidentiel Bugatti

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$5,28M
BTC
62.8343453
ETH
3 293.4166829
USDT
5 222 730.8454736
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
14
ID: 33198
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/01/2026

Emplacement

  Pays
    Émirats arabes unis
  État
    Doubaï
  Métro
    Business Bay (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    45

À propos du complexe

Au cœur même de Business Bay, un chef-d'œuvre architectural naît, brouillant les frontières entre l'art automobile et l'espace résidentiel. La résidence Bugatti n'est pas qu'un complexe résidentiel, mais l'incarnation de la philosophie de « L'Art de Vivre ». La façade du bâtiment reproduit les lignes fluides et aérodynamiques de la Côte d'Azur, créant un sentiment de dynamique même en statique. Chaque résidence ici est unique, comme une voiture assemblée à la main, offrant aux propriétaires non seulement des mètres carrés, mais le statut d'un bien de collection. Ce projet est conçu pour les habitués au luxe sans compromis, où l'attention au détail et l'exclusivité du service sont élevées à un absolu.

Les résidents peuvent profiter de vues panoramiques sur le Burj Khalifa et le canal d'eau tout en étant dans une atmosphère d'intimité complète. Le projet propose la collection Riviera Mansions, nommée d'après des villes européennes emblématiques, et la série limitée Sky Mansion Penthouse. Une caractéristique unique des penthouses est des ascenseurs personnels, qui vous permettent de livrer votre supercar directement dans le salon, le transformant en une partie de l'intérieur. Life at Bugatti Residence est un séjour quotidien au sommet du monde, où chaque élément de l'espace est conçu pour assurer un maximum de confort et mettre en valeur le goût exceptionnel du propriétaire.

Résidences

  • Résidence de 2 chambres, surface à partir de 246 m2, à partir de 5,282,505 $

  • Résidence 3 chambres, surface à partir de 446 m2, à partir de 10 510 551 $

  • Résidence 4 chambres, surface à partir de 610 m2, prix sur demande

  • Penthouse 4 chambres, surface 1216 m2, à partir de 42 205 582 $

  • Penthouse 4 chambres + garage sky, surface 922 m2, prix sur demande

  • Penthouse 5 chambres + sky garage, surface 2131 m2, prix sur demande

  • Penthouse de 6 chambres + garage sky (quadriplex), surface 4377 m2, prix 81 688223 $

Infrastructure du projet:

  • Plage privée de style Riviera: Un lagon privé avec du sable et l'atmosphère d'une station balnéaire d'élite au sein de la métropole.

  • Ascenseurs: Ascenseurs de haute technologie pour transporter des voitures directement dans les penthouses.

  • Salon VIP: Un espace fermé pour les résidents et leurs invités, décoré dans le style emblématique de Bugatti.

  • Complexe de bien-être: Un centre de spa de classe mondiale, un club de fitness moderne et des espaces de détente.

  • Piscines privées: Piscines panoramiques individuelles sur les terrasses de la plupart des résidences.

  • Services de première classe : Service de chauffeur personnel, service de conciergerie 24/7, sécurité et chef privé.

Ce projet représente une opportunité d'investissement rare dans le segment ultra-luxury, où une marque de renommée mondiale garantit liquidité et exclusivité pour les décennies à venir. Bugatti Residences est votre chance de prendre place dans l'histoire en choisissant une vie à la vitesse des rêves.

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

