  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Complexe résidentiel Penthouse with stunning sea and marina views

Complexe résidentiel Penthouse with stunning sea and marina views

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,30M
;
16
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33060
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Al Ghubaiba (~ 1000 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Penthouse au dernier étage avec vue imprenable sur la mer et la marina.

Finition de haute qualité et style de vie de luxe.

Équipements de classe mondiale pour la vie confortable.

Plan de paiement disponible jusqu'à la date de remise.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Sky Residences 3
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$435,613
Complexe résidentiel Jewel
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$145,753
Complexe résidentiel New Provenza Residences with a roof-top swimming pool and a panoramic view in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$177,408
Complexe résidentiel Marina Place 1 2
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$561,600
Complexe résidentiel Verdana 5
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$210,760
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Luxury apartments with sea views in the premium Dubai Harbor Residences! High investment potential! Guaranteed rental income! In the heart of Dubai Harbor! Private beach! Delivery time - 4 sq. 2027. - 1 bedroom starts from 1059085 $ Amenities: private beach with F&B establishments, swimmin…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Afficher tout Complexe résidentiel Manta Bay
Complexe résidentiel Manta Bay
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$328,767
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Premium residential complex Manta Bay on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah! Apartments for life and investment! Rental income - from 6%! Fully furnished apartments! Interest-free installments! Due date - 4 quarters. 2026 Amenities: several swimming pools; fully equipped gym, sauna, hammam…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$9,59M
19 Riviera Lagoon est un projet résidentiel unique, groupe de villas de luxe, situé au cœur de l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. Imaginez l'endroit idéal où le luxe rencontre la sérénité, et le confort rencontre l'élégance. Chaque villa est conçue avec une sophistication s…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications