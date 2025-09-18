  1. Realting.com
Émirats arabes unis, Doubaï
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2013
Sur la plateforme
2 années 11 mois
Langues
English, Русский
Site web
umedproperties.com
À propos de l'agence

Umed Properties est une société immobilière leader à Dubaï. Nous fournissons des biens immobiliers de haute qualité à vendre et à louer à Dubaï et des services de gestion immobilière complets qui répondent à vos besoins. Que vous souhaitiez louer, louer, acheter ou vendre une propriété, nous maintenons une approche professionnelle de tous nos services. En mettant clairement l'accent sur la prestation de services à la clientèle de calibre mondial, nous avons réussi à conserver le succès pendant le crash immobilier de Dubaï et sommes devenus un acteur clé dans l'industrie. Notre philosophie est simple: appliquer des normes élevées à tout ce que nous faisons et à tous les services que nous offrons afin que nos clients puissent bénéficier de transactions immobilières fluides et transparentes. Notre engagement est de vous aider à louer, louer, acheter ou vendre des biens avec honnêteté et intégrité afin d'assurer une transaction sans heurt du contrat à la clôture. Nos agents sont certifiés RERA et ont passé 100's d'heures en formation et développement. Parlez-nous et voyez pourquoi nous nous sommes classés parmi les meilleurs courtiers immobiliers de Dubaï et, nous sommes 5 étoiles notés sur Google Reviews et d'autres plateformes de médias sociaux.

Prestations de service

Présentation d'un accord de A à Z

Soutien juridique complet

Gestion immobilière

Location, services du marché secondaire

Services de location de voitures de luxe

Services de location d'hôtel

