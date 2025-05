Complexe résidentiel New The Chedi Private Residences with a swimming pool, restaurants and services 5 minutes away from beaches and Dubai Marina, Al Barsha, Dubai

Bienvenue au privé Chedi Résidences, le premier projet résidentiel indépendant mondial de la marque légendaire The Chedi.

La collection de résidences comprend des appartements et des duplex avec terrasses panoramiques. Les appartements spacieux avec 2-4 chambres sont pleins de lumière en raison des fenêtres de sol au plafond avec une hauteur de 3,2 mètres, et les jardins et terrasses extérieurs avec une largeur de 5 mètres donnent l'isolement parmi les nuages.

Situé à Sheikh Zayed Road, les magnifiques résidences s'élèvent à 240 mètres au-dessus de la ville, ouvrant une vue panoramique imprenable aux résidents.

Le privé Chedi Les résidences offrent trois niveaux d'équipements haut de gamme, transformant la vie quotidienne en plaisir. Ground Social - des restaurants élégants et des espaces lounge pour les résidents, créant l'atmosphère d'un club privé. Resort Social - l'oasis de détente avec une piscine de 60 mètres de long, un complexe spa, un centre de fitness, un cinéma pour les propriétaires, des terrains de paddle privés et le club pour enfants unique avec des zones d'activités et de créativité. Sky Social - l'espace exclusif à une hauteur de 240 mètres, où se trouvent une piscine à débordement pour adultes, un bar et des espaces de salon panoramiques.

Les résidents des résidences privées Chedi ont accès au niveau unique de services.

Équipements:

terrasses extérieures et jardins

Club restaurants et salons pour les résidents

piscine

centre de fitness avec salle de sport

Spa

Cour de pagaie

piste de jogging

Espace barbecue

cinéma

Club pour enfants avec aires de jeux

Service de conciergerie 24/7, majordome privé

services (nettoyage, entretien des plantes, production d'événements, ménage)

accès privilégié à tous les hôtels et resorts Chedi

application mobile exclusive pour la réservation de services

parking avec service de voiturier et de portier

Sécurité 24/7

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement (60/40, 65/35)

Travertin naturel

Cuisines Pedini avec appareils Miele

Rétroviseurs intelligents innovants dans les salles de bains et les produits sanitaires de marque Kohler et Hansgrohe premium

Sheikh Zayed Road - 1 minute

Plages - 5 minutes

Club de golf - 5 minutes

Mall des Emirats - 6 minutes

Marina de Dubaï - 6 minutes

Palm Jumeirah - 10 minutes

Burj Al Arab - 10 minutes

Dubai - 15 minutes

Aéroport international de Dubaï - 20 minutes

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité