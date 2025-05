Complexe résidentiel New Takaya Residence with swimming pools and a so-working area near the autodrome, Motor City, Dubai, UAE

Takaya by Union Properties est une nouvelle référence dans la vie de luxe, combinant design contemporain avec des équipements de pointe et une infrastructure réfléchie. Le développement est situé dans la zone dynamique de Dubai Motor City, offrant un accès facile aux principales attractions et autres commodités essentielles telles que les écoles, les établissements de santé, les magasins et les restaurants. Les studios de fitness, les terrains de jeux et les pistes de jogging sont à proximité pour promouvoir un mode de vie sain.

Restez en forme dans la salle de gym moderne, équipée des derniers équipements. Prenez un bain dans l'eau fraîche et refroidissez-vous dans la piscine spacieuse. Invitez des amis et des voisins pour un barbecue dans des zones spécialement équipées. Et dans les salons confortables, vous pouvez discuter ensemble, jouer à des jeux de société ou simplement vous détendre dans un environnement confortable.

Takaya à Dubai Motor City offre à ses résidents non seulement des appartements de luxe, mais aussi un large éventail d'équipements qui rendront votre vie confortable et épanouissante.

Tranches - 60/40:

60% - pendant la construction;

40% – après l'achèvement du projet dans les 3 ans (sauf pour les studios).

Pour les studios:

60% - pendant la construction, 40% - pendant la livraison.

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Services de stationnement et de voiturier;

Parcs paysagers;

Mosquée;

Restaurants;

Centre de remise en forme;

gymnase entièrement équipé;

aire de jeux pour enfants;

Aire de barbecue;

Groupe;

Saunas et hammam;

Les espaces de salon;

Jardins magnifiquement aménagés;

Zones de jeux spéciales pour les enfants.

Autodrome de Dubaï - 1 minute

Jardin des miracles - 13 minutes

Polo et Equestre de Dubaï Club - 15 minutes

Dubai Hills Mall - 15 minutes

Club international de golf - 18 minutes

Dubai Production City - 19 minutes

Village mondial - 20 minutes

Mall des Emirates - 20 minutes

Burj Al Arab - 25 minutes

Palm Jumeirah - 27 minutes

Aéroport international de Dubaï - 32 minutes

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité