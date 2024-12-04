  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel Magnolia

Complexe résidentiel Magnolia

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,400
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33022
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Métro
    Dubai Internet City (~ 700 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Magnolia est un hôtel moderne élégant au cœur d'Internet City avec divertissement et confort pour tout format de séjour!

Magnolia est un hôtel moderne de cinq étages de Palladium Development, situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï - Dubaï Internet City.

Alimentation et services
Sur le territoire il y a un restaurant offrant une variété de cuisine internationale et régionale. L'atmosphère du restaurant est détendue et agréable, ce qui le rend adapté à la fois pour les réunions d'affaires et pour les dîners ou les petits déjeuners tranquilles avant une journée chargée.

Le service de Magnolia met l'accent sur la convivialité, l'attention au détail et l'hospitalité traditionnelle du segment de l'hospitalité de Dubaï.

Divertissement et loisirs
L'hôtel offre d'excellentes possibilités de loisirs et de divertissement:

- aire de jeux de piscine,
- bowling,
Espaces idéaux pour des groupes d'amis, des soirées en famille ou des interactions informelles avec des collègues.

Ces zones créent une atmosphère d'espace animé et orienté social, ce qui rend l'hôtel attrayant pour différentes catégories de clients.

Localisation et accessibilité des transports
Dubai Internet City offre aux clients de Magnolia un accès facile aux lieux clés de Dubai:

- proximité des pôles d'affaires Media City et Knowledge Village,
A quelques minutes des plages de JBR et Palm Jumeirah,
Accès rapide au centre commercial des Emirats
- connexion pratique avec les principales autoroutes de la ville.

Cet emplacement fait de l'hôtel un choix idéal pour ceux qui voyagent en affaires, viennent en vacances ou recherchent un hébergement confortable et abordable près des principales attractions de la ville.

Magnolia est une combinaison de confort abordable, des équipements modernes et un excellent emplacement dans l'un des quartiers les plus recherchés de Dubaï.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$198,900
Complexe résidentiel OAK YARD
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$174,132
Complexe résidentiel Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$986,384
Immeuble Appartements à JVT Dubaï avec commodités et paiement flexible.
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$220,185
Complexe résidentiel Creek Haven
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$514,888
Vous regardez
Complexe résidentiel Magnolia
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$340,400
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Afficher tout Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Immeuble JW Marriott residences al Marjan Island
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$828,915
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
JW Marriott Residences is a luxury project that offers 1 or 2 bedroom apartments in an exclusive area of Al Marjan Island in Ras Al Khaimah. Al Marjan Island is a cosmopolitan destination in the United Arab Emirates, where you can enjoy diversity, luxury and endless opportunities. The island…
Agence
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$821,494
La résidence dispose de terrains de sport et de salons, d'une aire de jeux pour enfants, de piscines, de jardins paysagers.Terminé - 2028.Emplacement et infrastructure à proximité Burj Khalifa - 20 minutesMarina de Dubaï - 10 minutesAéroport international de Dubaï - 30 minutesParc aquatique …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sky Residences
Complexe résidentiel Sky Residences
Complexe résidentiel Sky Residences
Complexe résidentiel Sky Residences
Complexe résidentiel Sky Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Sky Residences
Complexe résidentiel Sky Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$492,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 15
Elite apartments in the new Sky Residences project! Apartments for life and investment! Yield from 10%! We will provide an investor catalog! Fully equipped kitchen! Interest-free installment plan for 5 years after receiving the keys! Due date - 4 quarters. 2026 The apartments offer incredi…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications