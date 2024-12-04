Complexe résidentiel Magnolia

Magnolia est un hôtel moderne élégant au cœur d'Internet City avec divertissement et confort pour tout format de séjour!



Magnolia est un hôtel moderne de cinq étages de Palladium Development, situé dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï - Dubaï Internet City.



Alimentation et services

Sur le territoire il y a un restaurant offrant une variété de cuisine internationale et régionale. L'atmosphère du restaurant est détendue et agréable, ce qui le rend adapté à la fois pour les réunions d'affaires et pour les dîners ou les petits déjeuners tranquilles avant une journée chargée.



Le service de Magnolia met l'accent sur la convivialité, l'attention au détail et l'hospitalité traditionnelle du segment de l'hospitalité de Dubaï.



Divertissement et loisirs

L'hôtel offre d'excellentes possibilités de loisirs et de divertissement:



- aire de jeux de piscine,

- bowling,

Espaces idéaux pour des groupes d'amis, des soirées en famille ou des interactions informelles avec des collègues.



Ces zones créent une atmosphère d'espace animé et orienté social, ce qui rend l'hôtel attrayant pour différentes catégories de clients.



Localisation et accessibilité des transports

Dubai Internet City offre aux clients de Magnolia un accès facile aux lieux clés de Dubai:



- proximité des pôles d'affaires Media City et Knowledge Village,

A quelques minutes des plages de JBR et Palm Jumeirah,

Accès rapide au centre commercial des Emirats

- connexion pratique avec les principales autoroutes de la ville.



Cet emplacement fait de l'hôtel un choix idéal pour ceux qui voyagent en affaires, viennent en vacances ou recherchent un hébergement confortable et abordable près des principales attractions de la ville.



Magnolia est une combinaison de confort abordable, des équipements modernes et un excellent emplacement dans l'un des quartiers les plus recherchés de Dubaï.