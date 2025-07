Complexe résidentiel New V-Suites Residence with swimming pools, a wellness center and co-working spaces, 2 minutes away from the canal, Business Bay, Dubai, UAE

V-Suites est un projet résidentiel remarquable au cœur de la capitale des affaires de Dubaï, région de Business Bay. Ici, tout est créé pour ceux qui choisissent le plus complet.

V-Suites propose des résidences entièrement meublées avec des intérieurs raffinés, personnalisées à l'aide de meubles italiens haut de gamme et de finitions. Chaque détail de l'intérieur est pensé - des appareils de cuisine de marque avec un réfrigérateur intégré, un lave-vaisselle et un four à la vaisselle sanitaire de luxe européenne. Le système "Smart Home" assure un contrôle complet de l'éclairage, du climat et de la sécurité, permettant de profiter du confort, contrôlant votre espace en une seule touche.

Les résidents ont accès aux commodités et à l'atmosphère exclusive d'un club privé. Le salon spacieux dans le hall vous rencontre, entouré d'une élégance tranquille. Il y a des salles de conférence et de réunion, des espaces de co-travail et un café douillet pour les réunions d'affaires - tout ce dont vous avez besoin pour un travail efficace et l'inspiration. Ceux qui veulent se détendre et recharger les batteries apprécieront un centre de bien-être, une salle de sport spacieuse, un terrain de sport, des zones de méditation, un jardin zen et des piscines. Le cinéma extérieur donnera des soirées inoubliables avec une vue sur la nuit Dubaï, et la zone barbecue transformera chaque dîner en une réunion chaleureuse pour vos proches et amis. Service de conciergerie, sécurité 24 heures sur 24 - tout est arrangé pour que vous puissiez vous concentrer sur la chose principale, sans être distrait par la trivia.

Équipements:

piscines

cinéma extérieur

Salle de sport

centre de bien-être

zones de méditation

Billards

Salles de conférence

espaces de coworking

terrain sportif

Jardin zen

Service de conciergerie

Sécurité 24 heures sur 24

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement: 50/50 (après remise)

Caractéristiques des appartements

Entièrement meublé

2 minutes - Canal de Dubaï

7 minutes - station de métro

8 minutes - Dubai Mall

8 minutes - Opéra de Dubaï

10 minutes - Plage de Jumeirah

11 minutes - Burj Khalifa

12 minutes - DIFC

24 minutes - Aéroport international de Dubaï (DXB)

Emplacement et infrastructure à proximité