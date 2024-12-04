  1. Realting.com
Complexe résidentiel Kanyon

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$653,520
;
26
ID: 33020
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    49

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Kanyon by Omniyat est un nouveau projet au cœur de la ville maritime de Dubaï.

Kanyon est un nouveau complexe résidentiel du développeur Omniat, situé dans le prestigieux Forest District à Dubaï Maritime City. Ce projet est une élégante structure verticale avec 45 étages résidentiels et 411 résidences offrant des appartements de 1, 2 et 3 chambres, idéal pour ceux qui apprécient l'harmonie et le style. La date limite est le Q2/2029.

L'infrastructure du complexe:
- Hall triple hauteur;
- podium thématique forestier;
Piscine Infiniti avec vue panoramique;
- Salle de gym moderne;
- Espaces spa;
- pavillons de loisirs;
- Salle d ' affaires;
- les aires de jeux pour enfants;
- Des grappes vertes tranquilles pour l'intimité.

Emplacement et avantages de la zone
Le projet Kanyon est situé à Dubaï Maritime City, avec un accès facile à des endroits clés à Dubaï:
- Mina Rashid - 5 minutes.
Côte de Jumeirah – 10 minutes
Le souq d'or et le centre-ville de Dubaï – 15 minutes
Aéroport international de Dubaï et DIFC – 20 minutes

Contactez-nous pour obtenir des conseils, des prix courants et une sélection de plans!

Doubaï, Émirats arabes unis

Complexe résidentiel Kanyon
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$653,520
Agence
DDA Real Estate
