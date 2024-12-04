Complexe résidentiel Kanyon

Kanyon by Omniyat est un nouveau projet au cœur de la ville maritime de Dubaï.
Kanyon est un nouveau complexe résidentiel du développeur Omniat, situé dans le prestigieux Forest District à Dubaï Maritime City. Ce projet est une élégante structure verticale avec 45 étages résidentiels et 411 résidences offrant des appartements de 1, 2 et 3 chambres, idéal pour ceux qui apprécient l'harmonie et le style. La date limite est le Q2/2029.
L'infrastructure du complexe:
- Hall triple hauteur;
- podium thématique forestier;
Piscine Infiniti avec vue panoramique;
- Salle de gym moderne;
- Espaces spa;
- pavillons de loisirs;
- Salle d ' affaires;
- les aires de jeux pour enfants;
- Des grappes vertes tranquilles pour l'intimité.
Emplacement et avantages de la zone
Le projet Kanyon est situé à Dubaï Maritime City, avec un accès facile à des endroits clés à Dubaï:
- Mina Rashid - 5 minutes.
Côte de Jumeirah – 10 minutes
Le souq d'or et le centre-ville de Dubaï – 15 minutes
Aéroport international de Dubaï et DIFC – 20 minutes
Contactez-nous pour obtenir des conseils, des prix courants et une sélection de plans!