Complexe résidentiel New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE

Esplora - le nom, inspiré par l'essence italienne d'explorer et de viser la beauté, reflète idéalement la philosophie de ce projet unique. Situé au cœur du quartier dynamique de Jumeirah Village Circle, le projet n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais un espace de vie soigneusement pensé avec une approche consciente des détails, du design et de l'atmosphère.

Le bâtiment de 16 étages se dresse parmi les parcs et terrains de sport confortables de JVC - l'une des zones les plus en développement et harmonieuses de Dubaï. Écoles, magasins, restaurants et cafés sont à proximité.

Le territoire du complexe a la sensation d'un luxe raffiné : des couleurs sobres, un éclairage doux, des matériaux naturels et des solutions de design exclusives. Des studios et appartements spacieux avec 1-2 chambres sont disponibles. Tous les espaces de vie sont pleins de lumière et de sentiment de liberté - ce n'est pas seulement la vie, mais une possibilité de respirer librement.

Le projet offre une infrastructure merveilleuse pour un mode de vie actif et sain. Les résidents peuvent profiter d'une piscine, d'une salle de sport ultramoderne, de basket-ball, de tennis et de terrains de paddle, ainsi que d'un terrain de football pour ceux qui aiment les sports d'équipe. Pour les amateurs de nature et d'air frais, il y a des pistes de jogging et de vélo, des espaces verts spacieux et des allées de marche confortables. Vos enfants pourront s'amuser dans les aires de jeux spécialement équipées, et vos animaux de compagnie trouveront leur coin dans le parc pour animaux. Pour les réunions de famille et les réunions amicales, il ya l'espace barbecue unique, où vous pouvez passer des soirées chaleureuses avec vos proches et chers. Pour une détente complète, il y a un club de fitness et des salons, où vous pouvez recharger les batteries après une journée chargée.

Équipements:

piscine

Salle de sport

Espace barbecue

aire de jeux pour enfants

Salles de séjour

Achèvement - 4ème trimestre de 2025.

Plan de paiement: 10/90

Caractéristiques des appartements

Non meublé

Clinique médicale - 3 minutes

Circle Mall - 9 minutes

Stade international de Dubaï - 13 minutes

Dubai Miracle Garden - 16 minutes

Burj Khalifa - 25 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité