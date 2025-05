Complexe résidentiel Prestigious new development Belgravia Gardens with a wide range of services in Dubailand area, UAE

Belgravia Gardens est un complexe résidentiel et une communauté dynamique où le style, le confort et la commodité se réunissent harmonieusement. Chaque détail ici a été pensé pour convenir à votre style de vie: des résidences élégantes avec des terrasses spacieuses aux espaces communaux remplis d'une atmosphère de convivialité et de communication. Un large éventail de résidences sont disponibles à l'achat - des studios élégants aux appartements spacieux avec 1-3 chambres. Le concept du projet vise à rendre la vie des résidents confortable, pratique et remplie de moments agréables. Chaque appartement offre des plans ouverts modernes, des finitions premium et de grandes fenêtres panoramiques qui remplissent les chambres de lumière naturelle.

Les résidents du complexe pourront profiter d'une variété d'équipements qui créent une atmosphère de vie active et riche. L'élément clé du projet est une maison de club de deux niveaux, où le niveau inférieur contient des espaces communs pour la réunion et la détente, et l'étage supérieur est réservé pour un centre de fitness et de bien-être. Pour les loisirs actifs, il y a des courts de tennis et de paddle, mini golf, pistes de course et de marche. Les familles avec enfants apprécieront les aires de jeux, la piscine pour enfants et le parc spécialement équipé. Le complexe dispose également d'un sauna, hammam, yoga et pilates studios, et pour ceux qui préfèrent un repos calme - un jardin verdoyant isolé pour la lecture, un espace avec chaises longues et une terrasse barbecue.

Possibilités supplémentaires

Installation: 70/30

20% - lors de la réservation

10% - après 60 jours

10% - après 120 jours

5% - après 240 jours

5% - après 360 jours

5% - pendant la construction 20%

5% - pendant la construction 30%

5% - pendant la construction 40%

5% - pendant la construction 50%

30% - après l'exécution du projet

Piscines pour adultes et enfants

Salles de jeux pour enfants

Sauna et hammam

Centre de bien-être

Jardin de lecture

Espace barbecue

Terrains de tennis et de paddle

Parc pour chiens

Yoga, Pilates et studios de fitness

Voie de jogging

Mini golf

Clubhouse

Emplacement et infrastructure à proximité

Ce projet est situé au coeur du Dubailand, l'un des quartiers les plus excitants de Dubai, où se réunissent des quartiers résidentiels modernes, des lieux de divertissement prestigieux et des espaces verts pittoresques. Vivre ici signifie être au cœur d'un quartier dynamique et dynamique, avec un accès facile aux destinations les plus emblématiques de la ville : IMG World of Adventure, Global Village, Cityland Mall, Business Bay et Downtown Dubai. C'est votre chance de faire partie d'une communauté exclusive dans l'un des quartiers les plus désirables de Dubaï.