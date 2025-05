Savanna est un complexe d'appartements d'une, deux et trois chambres à côté d'un parc verdoyant. Des bâtiments élégants occupent le quartier avec des installations de classe mondiale et un vaste réseau routier offre un accès facile aux meilleures attractions de Dubaï et au-delà.

Installations et équipement dans la maison

D'autres équipements comprennent une place avec des magasins et des restaurants, une aire de jeux extérieure, un centre d'affaires et un espace de coworking, un cinéma extérieur et une pelouse luxuriante où les résidents peuvent profiter d'une journée de détente.

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubai Creek Harbour, un projet de 8 km2, repousse les limites de l'architecture, de la conception et de la qualité de vie. La vie au port de Dubai Creek est à peu près proche des meilleures attractions.

À proximité: