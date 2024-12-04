  1. Realting.com
Complexe résidentiel The Symphony

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$544,600
;
24
ID: 33025
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    40

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

La Symphonie est un plastique architectural de Zaha Hadid Architects et le confort haut de gamme d'Imtiaz Developments chez Meydan Horizon!

La Symphonie est un complexe résidentiel et commercial unique par Imtiaz Developments, créé en collaboration avec les légendaires architectes Zaha Hadid. Le projet est situé dans la zone stratégiquement importante de Meydan Horizon et est une combinaison harmonieuse d'exclusivité architecturale, de résidences haut de gamme et de bureaux de grade A.

Installations et infrastructures
La Symphonie crée un environnement de vie complet qui combine loisirs, sports et processus de travail :

- piscine,
- les zones de fitness,
- Clubhouse pour résidents,
les espaces de bibliothèque et de salon,
- zones de loisirs et terrasses paysagères,
- locaux pour les réunions et les négociations,
- salons d'affaires et espaces de travail.

Ce complexe soutient un mode de vie hybride moderne : vivre, travailler et se détendre en un seul endroit.

Emplacement.
Le projet est situé dans la zone prometteuse de Meydan Horizon, offrant un accès rapide aux points clés de la ville:

A quelques minutes du centre-ville de Dubaï,
- Sortie rapide à Business Bay,
- connexion pratique avec le métro Green Line,
Il est proche de Ras Al Khor et des principales autoroutes de Dubaï.

L'emplacement rend le complexe pratique pour la vie et les affaires.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de The Symphony, explorer les plans et choisir une résidence ou un espace commercial dans l'un des projets les plus importants de Meydan Horizon.

Localisation sur la carte

Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
