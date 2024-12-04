Complexe résidentiel The Symphony

La Symphonie est un plastique architectural de Zaha Hadid Architects et le confort haut de gamme d'Imtiaz Developments chez Meydan Horizon!
La Symphonie est un complexe résidentiel et commercial unique par Imtiaz Developments, créé en collaboration avec les légendaires architectes Zaha Hadid. Le projet est situé dans la zone stratégiquement importante de Meydan Horizon et est une combinaison harmonieuse d'exclusivité architecturale, de résidences haut de gamme et de bureaux de grade A.
Installations et infrastructures
La Symphonie crée un environnement de vie complet qui combine loisirs, sports et processus de travail :
- piscine,
- les zones de fitness,
- Clubhouse pour résidents,
les espaces de bibliothèque et de salon,
- zones de loisirs et terrasses paysagères,
- locaux pour les réunions et les négociations,
- salons d'affaires et espaces de travail.
Ce complexe soutient un mode de vie hybride moderne : vivre, travailler et se détendre en un seul endroit.
Emplacement.
Le projet est situé dans la zone prometteuse de Meydan Horizon, offrant un accès rapide aux points clés de la ville:
A quelques minutes du centre-ville de Dubaï,
- Sortie rapide à Business Bay,
- connexion pratique avec le métro Green Line,
Il est proche de Ras Al Khor et des principales autoroutes de Dubaï.
L'emplacement rend le complexe pratique pour la vie et les affaires.
Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de The Symphony, explorer les plans et choisir une résidence ou un espace commercial dans l'un des projets les plus importants de Meydan Horizon.