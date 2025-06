Complexe résidentiel New Terra Heights Residence with swimming pools and a mini golf course close to the airport and Expo 2020, Expo City, Dubai, UAE

Terra Heights est un projet résidentiel, conçu pour ceux qui apprécient le confort moderne, la commodité de l'emplacement et l'harmonie avec la nature. Le complexe se compose de quatre bâtiments raffinés, autour de deux chantiers confortables. Les appartements spacieux avec 1-2 chambres sont remarquables pour le design élégant et la disposition pratique. Les fenêtres au plafond remplissent les chambres de lumière naturelle et ouvrent une vue pittoresque sur les cours et le quartier dynamique d'Expo City. Terra Hauteurs offrent l'occasion idéale de créer votre maison de rêve. Les appartements de ce projet ne sont pas meublés, donnant toute la portée de votre imagination et une touche personnelle à la décoration intérieure. Mais pour votre confort, chaque appartement est déjà équipé d'appareils modernes. Cette combinaison de liberté dans la décoration et de préparation à la vie confortable fait du projet le choix idéal pour ceux qui apprécient la personnalité et la commodité.

Terra Heights offre les commodités qui créent les conditions idéales pour une vie confortable et active. Les piscines pour enfants et adultes deviendront l'endroit idéal pour les loisirs et les loisirs familiaux. Il y a des terrains de jeux sûrs et lumineux pour les enfants. Les amateurs de sport apprécieront la salle de sport moderne et entièrement équipée et la zone de yoga, où vous pourrez recharger les batteries et les rassembler. Les activités sont complétées par des terrains de sport spacieux et un mini golf - tout cela donnera à chaque membre de la famille des moments lumineux et boost. Pour ceux qui aiment se réunir avec leurs proches, le complexe dispose d'un espace barbecue. Les salles multifonctionnelles deviendront l'espace idéal pour des réunions, des événements, ou simplement une communication chaleureuse avec les voisins.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

Salle de sport

espace yoga

terrains de sport

mini golf

Espace barbecue

chambres multifonctionnelles

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement: 80/20.

Caractéristiques des appartements

Cuisines entièrement aménagées

Emplacement et infrastructure à proximité

Expo City Dubaï est l'endroit unique, où les technologies de pointe et le confort se rencontrent pour créer l'espace harmonieux pour la vie, le travail et la détente. Expo City, situé dans le centre de la zone en développement de Dubaï Sud, est situé à seulement quelques minutes à pied du célèbre centre d'exposition Expo 2020. La zone est remarquable pour son accessibilité de transport pratique en raison de sa proximité avec une station de métro, les autoroutes principales, et l'aéroport international d'Al Maktoum, rendant se déplacer la ville et au-delà de ses limites très confortable. L'une des principales caractéristiques d'Expo City est sa convivialité environnementale et l'abondance de l'espace vert. Des parcs spacieux, des itinéraires pédestres et des infrastructures écologiques créent les conditions idéales pour une vie en harmonie avec la nature. La zone offre également un large éventail de possibilités de loisirs: complexes sportifs modernes, aires de jeux et espaces culturels. Les plages pittoresques, comme Creek Harbour et Palm Jebek Ali, sont à proximité, faisant de la région l'endroit idéal pour le week-end et les loisirs.