Complexe résidentiel First-class residential complex One Residence with excellent infrastructure in Downtown Dubai, UAE

One Residence est situé au cœur du centre-ville, vous permettant d'accéder facilement aux meilleures options de restauration, de shopping et de divertissement de la ville. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre en ville est littéralement à votre porte. Profitez d'une vue panoramique sur le ciel de Dubaï depuis des appartements spacieux avec un design élégant et des finitions de haute qualité.

One Residence propose une large gamme d'équipements de première classe qui rendront votre vie vraiment luxueuse. Profitez d'une vue imprenable sur l'horizon depuis la piscine à débordement. Pendant que vous vous détendez, vos enfants s'amuseront dans la piscine séparée pour enfants, aire de jeux ou club pour enfants. Organisez des réunions inoubliables en famille et entre amis à l'air frais grâce à un espace barbecue spécialement équipé. Restez en forme dans le gymnase et le studio de yoga de pointe. Amusez-vous avec vos amis et votre famille dans la salle de jeux ou profitez d'un film au cinéma sur place. Restez productif dans la zone de coworking de pointe ou profitez d'une variété d'autres équipements, dont un simulateur de golf, une salle de musique et une buanderie sur place.

Plan d'installation (50/50):

10% – lors de la réservation;

10% – 1er paiement 30 jours après la réservation;

5% – 2ème paiement (décembre 2024);

5% – 3ème paiement (mai 2025);

5% – 4ème paiement (septembre 2025);

5% – 5ème paiement (mars 2026);

10% – 6ème paiement (septembre 2026);

50% – au moment de la réalisation du projet (Q2 2027).

Piscine à débordement;

Piscine et aire de jeux pour enfants;

BBQ et aire de pique-nique;

Salle de gym moderne de haute technologie;

Studio de yoga;

Salle de jeux;

Cinéma;

simulateur de golf;

Salle de musique;

Jardin Zen;

Espace de coworking.

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Le projet est bien situé :