Complexe résidentiel Marea Residences

Marea Residences – une nouvelle génération d'architecture côtière, d'intimité et de confort haut de gamme sur les îles de Dubaï !



Marea Residences est un projet exclusif de Sharafi Development, présenté par Metropolitan Premium Properties, situé dans la prestigieuse zone côtière des îles de Dubaï. La région est connue pour sa longue côte (environ 20 km), ses promenades modernes et son développement actif des infrastructures, ce qui en fait l'un des pôles majeurs du futur front de mer à Dubaï.



Les intérieurs sont fabriqués avec des matériaux européens haut de gamme:

- cuisines ouvertes avec des appareils intégrés de haute qualité;

- salles de bains de style spa;

- hauts plafonds et larges fenêtres panoramiques;

Balcons privés et terrasses spacieuses.



Chaque détail vise à créer un style de vie isolé, intime et en même temps ultra confortable sur la côte.



Installations:

Marea Residences offre une infrastructure riche et réfléchie:



- piscine à débordement avec vue sur la ligne de mer;

- jardins privés et espaces aménagés;

- les studios de bien-être et de spa;

- sauna et hammam;

- salle de sport moderne;

- les espaces de salon et de réunion;

- sécurité 24 heures sur 24 et service de concierge.



Ces commodités forment une atmosphère d'intimité et de confort.



Lieu à Dubai Islands

L'emplacement offre aux résidents l'équilibre parfait entre intimité et mobilité urbaine:



2 minutes pour Dubai Islands Beach;

2 minutes pour Dubai Islands Mall

20 minutes pour l'aéroport international de Dubaï

20 minutes du centre-ville de Dubaï et de Burj Khalifa.



Les îles de Dubaï deviennent l'une des zones les plus prometteuses de développement en bord de mer – de nouvelles plages, des hôtels, des infrastructures et une densité de développement limitée rendent l'emplacement particulièrement attrayant.



Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation des Résidences Marea, explorer les mises en page et choisir le meilleur lot dans l'un des projets les plus exclusifs sur les îles de Dubaï.