Complexe résidentiel New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE

Jardin Astral est un complexe résidentiel de 11 étages soigneusement conçu. Profitez d'une vue imprenable sur la ville depuis des appartements spacieux avec des intérieurs modernes fabriqués à partir de matériaux de haute qualité. Des appartements avec 1-2 chambres sont disponibles à l'achat, ainsi qu'un nombre limité d'appartements avec vue sur le jardin et une terrasse privée, qui est idéal pour passer des soirées en famille et entre amis sous le ciel étoilé. Profitez d'une vue panoramique imprenable sur la ville. Une cuisine entièrement équipée avec des appareils de haute qualité de grandes marques vous permettra de créer des chefs-d'œuvre culinaires. De élégantes armoires intégrées vous aideront à organiser rationnellement l'espace et maintenir l'ordre dans votre appartement. Intégrer un système de maison intelligente vous permettra de contrôler l'éclairage, la température et la sécurité de votre appartement. La serrure biométrique innovante vous fournira sécurité et commodité. La zone du projet offre également des bornes de recharge pratiques pour les véhicules électriques.

Refroidir dans l'eau de la piscine tout en profitant d'une vue magnifique sur le parc. Des chaises longues confortables et des sacs de haricots souples vous invitent à vous détendre, à vous détendre et à prendre un bain de soleil, tandis que des espaces de coworking intégrés vous permettront de travailler de façon productive dans l'air frais.

Caractéristiques:

club

piscine

Salle de sport

zones de co-travail

cinéma

barre

bibliothèque

Salles de séjour

sauna

bain à vapeur

Espace barbecue

Installations (60/40):

20% – lors de la réservation;

5% – 1er paiement (septembre 2024);

5% – 2ème paiement (décembre 2024);

5% – 3ème paiement (mars 2025);

5% – 4ème paiement (juin 2025);

5% – 5ème paiement (septembre 2025);

5% – 6ème paiement (décembre 2025);

5% – 7ème paiement (2026);

5% – 8ème paiement (juin 2026);

40% – au moment de la réalisation du projet (Q3 2026).

Système "Smart Home"

Cuisine entièrement équipée

Armoires encastrées

Appareils de cuisine de marque Premium Siemens/Bosch (cuisine, cuisinière à gaz, four à convection avec micro-ondes, lave-linge avec sèche-linge, réfrigérateur)

Interphone

Climatisation

Centre-ville, Dubai Mall – 10 minutes

Course Meydan – 15 minutes

Aéroport international de Dubaï – 15 minutes

Burj Al Arab – 18 minutes

Palm Jumeirah – 20 minutes

