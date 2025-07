Complexe résidentiel New Lucky Oasis Residence with a beach pool, a club and a mini golf, JVC, Dubai, UAE

Lucky Oasis Résidence de Lucky Aeon est votre propre oasis de luxe et de confort au cœur de Dubaï!

Ce complexe résidentiel unique offre la combinaison idéale de design moderne, d'équipements exceptionnels et d'emplacement stratégique. Spacieux appartements avec fenêtres de sol au plafond ouvrent une vue impressionnante sur les paysages urbains, créant une atmosphère confortable et élégante.

Chaque détail de Lucky Oasis Residence est soigneusement pensé: intérieurs élégants avec des matériaux de haute qualité, aménagement convivial, et des espaces de vie spacieux. Le complexe convient à la fois à la vie de famille et aux investissements immobiliers qui augmentent la valeur.

L'infrastructure Premium comprend des piscines avec un coin salon, un centre de remise en forme moderne, des terrains de jeux pour enfants intérieurs et extérieurs, un clubhouse, des zones de barbecue. Il ya aussi des espaces verts et des gazeboes confortables, où vous pouvez passer un bon moment avec vos amis et votre famille.

Le projet comporte:

appartements spacieux avec vitrage de sol au plafond et design pensé

solutions avancées et finition de qualité

infrastructures bien développées pour un mode de vie actif et confortable

Équipements:

piscine de plage

clubhouse

Espaces barbecue et gazebos

Espaces de jeux pour enfants (intérieur et extérieur)

Salle de fitness avec aérobic et espace yoga

sur le toit

mini parcours de golf et simulateur Topgolf

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement

60% pendant la construction, 40% après achèvement

Caractéristiques des appartements

Unités semi-meublées: cuisine entièrement équipée avec appareils électroménagers européens (Lucky Royale, Lucky Oasis, Lucky CM) - réfrigérateur, congélateur, cuisinière, four, hotte, lave-linge, et aussi dans chaque lave-vaisselle 1+bhk installé dans une île de cuisine

Emplacement et infrastructure à proximité

En raison de l'emplacement avantageux, vous serez toujours au cœur de tout : il ya des écoles haut de gamme, des centres commerciaux, des restaurants, et les principaux points de repère de la ville à proximité. Le projet est idéal à la fois pour la vie privée, et pour l'investissement, en raison d'un plan de paiement réfléchi et d'un fort potentiel de croissance des prix immobiliers dans ce domaine.