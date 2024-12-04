Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur l'Autodrome à Dubaï Motor City

  1. Realting.com
Doubaï, Émirats arabes unis
$422,625
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    29

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements haut de gamme à Dubaï Motor City

Dubai Motor City est un quartier dynamique et convivial, réputé pour son style de vie unique, alliant héritage du sport automobile et vie urbaine moderne. Réputé pour son emblématique Autodrome de Dubaï, le quartier offre à ses résidents des divertissements palpitants, des quartiers résidentiels paisibles, des parcs paysagers et des rues piétonnes bordées de cafés, de restaurants et de commerces. Motor City offre un style de vie équilibré, favorisant une ambiance familiale avec des écoles de premier ordre, des installations sportives et des équipements luxueux. C'est une destination idéale pour les investisseurs et les familles en quête de qualité, de confort et d'animation dans un lieu dynamique.

Les appartements à vendre à Dubaï Motor City sont situés à 10 minutes des hôpitaux, cliniques, écoles et centres commerciaux, à 20 minutes de l'emblématique Palm Jumeirah, à 25 minutes du centre-ville de Dubaï et de Burj Khalifa, et à 30 minutes de l'aéroport international de Dubaï. C'est un emplacement idéal pour ceux qui recherchent un accès facile aux principales commodités.

Le projet présente un extérieur contemporain et sophistiqué, caractérisé par des lignes architecturales épurées, une esthétique moderne et de vastes façades vitrées qui optimisent la lumière naturelle tout en offrant une vue panoramique sur les environs. La façade intègre des matériaux de haute qualité et des éléments de design soignés, notamment des surfaces texturées et des détails élégants, créant un environnement visuellement attrayant et harmonieux. L'entrée accueille les résidents dans un hall d'entrée majestueux, aux finitions élégantes et à la décoration moderne, insufflant une atmosphère raffinée à l'ensemble du projet. Les résidents bénéficient d'un large éventail d'équipements haut de gamme, notamment une salle de sport entièrement équipée, des aires de jeux pour enfants intérieures et extérieures, des espaces détente avec vue sur la place, un salon, des espaces de coworking, des salles de réunion, des salles à manger privées, un espace yoga et bien-être, une salle de jeux, un cinéma, une salle polyvalente, un café, des commerces et de magnifiques espaces verts paysagers propices à la détente et aux échanges communautaires.

Le projet propose une sélection de studios et de résidences de 1, 2, 3 et 4 chambres, chacune soigneusement conçue pour allier fonctionnalité et esthétique raffinée. Les intérieurs se caractérisent par des agencements spacieux, des finitions modernes et une abondante lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Chaque appartement est équipé de placards intégrés et d'électroménagers de cuisine haut de gamme, alliant confort et élégance. Les espaces de vie sont agrémentés de sols contemporains, de luminaires élégants et de grandes fenêtres offrant une vue sereine sur le quartier environnant. Les cuisines sont conçues pour un style de vie moderne, alliant harmonieusement forme et fonctionnalité, tandis que les salles de bains évoquent une ambiance de spa avec des équipements élégants et des détails sophistiqués. L'aménagement intérieur privilégie le confort, la praticité et un luxe discret, parfaitement adapté à la vie urbaine.


DXB-00227

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Vous regardez
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
