  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Quartier résidentiel An exclusive collection with a stunning view

Quartier résidentiel An exclusive collection with a stunning view

Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
26
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 28037
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

29 résidences, allant de quatre à six chambres, ainsi qu'un penthouse exclusif de sept chambres.

Chaque résidence à flanc de colline offre une intimité encadrée par une vue imprenable sur l'horizon immaculé. À votre arrivée, vous êtes accueillis par un hall spécial avec parking, ouvrant une vue imprenable sur la mer et donnant le ton des expériences à venir. Créées pour ceux qui cherchent plus qu'une maison, ces résidences incarnent l'extraordinaire à chaque instant.

La façade des résidences est faite de pierre lisse et fluide et ressemble aux formes naturelles des éléments, comme le vent, le sable et l'eau. Cette conception adoucit la présence du bâtiment, lui permettant de se fondre harmonieusement dans l'horizon et l'espace environnant.

Inspiré par les dunes de Dubai, le design met l'accent sur l'horizontalité avec de vastes balcons. Le dessous de chaque balcon présente un motif de dune inversée, créant une transition en douceur entre l'intérieur et l'extérieur.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Empire Suites
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$245,333
Complexe résidentiel One By Binghatti
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$491,766
Complexe résidentiel ORA Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$209,832
Immeuble EMAAR Beachfront
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,16M
Complexe résidentiel DAMAC VOLTA Dubai Downtown
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$447,188
Vous regardez
Quartier résidentiel An exclusive collection with a stunning view
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Complexe résidentiel Dubai Harbour Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,06M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 8
Luxury apartments with sea views in the premium Dubai Harbor Residences! High investment potential! Guaranteed rental income! In the heart of Dubai Harbor! Private beach! Delivery time - 4 sq. 2027. - 1 bedroom starts from 1059085 $ Amenities: private beach with F&B establishments, swimmin…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Central
Complexe résidentiel Central
Complexe résidentiel Central
Complexe résidentiel Central
Complexe résidentiel Central
Complexe résidentiel Central
Complexe résidentiel Central
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$435,616
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 12
Surface 71 m²
1 objet immobilier 1
Have you been interested in investments for a long time? Invest immediately with the GUARANTY of INCOME in the UAE real estate! - Guaranteed rental income on average 11%. - Favorable tax climate 0% for ownership and rental. - Protection of investors by the supervisory authorities of RERA …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
71.0
435,616
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Afficher tout Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$512,329
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 50
Appartements dans le beau complexe résidentiel Palace Residences Creek Blue à Dubai Creek Harbor! Vue spectaculaire sur la promenade! A quelques minutes du centre de Dubaï! Des équipements de classe mondiale! Des revenus de placements élevés, grâce à son excellent emplacement! - coût 1 cham…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications