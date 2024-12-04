Quartier résidentiel An exclusive collection with a stunning view

29 résidences, allant de quatre à six chambres, ainsi qu'un penthouse exclusif de sept chambres.

Chaque résidence à flanc de colline offre une intimité encadrée par une vue imprenable sur l'horizon immaculé. À votre arrivée, vous êtes accueillis par un hall spécial avec parking, ouvrant une vue imprenable sur la mer et donnant le ton des expériences à venir. Créées pour ceux qui cherchent plus qu'une maison, ces résidences incarnent l'extraordinaire à chaque instant.

La façade des résidences est faite de pierre lisse et fluide et ressemble aux formes naturelles des éléments, comme le vent, le sable et l'eau. Cette conception adoucit la présence du bâtiment, lui permettant de se fondre harmonieusement dans l'horizon et l'espace environnant.

Inspiré par les dunes de Dubai, le design met l'accent sur l'horizontalité avec de vastes balcons. Le dessous de chaque balcon présente un motif de dune inversée, créant une transition en douceur entre l'intérieur et l'extérieur.