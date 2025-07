Complexe résidentiel New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE

Le complexe résidentiel de 21 étages propose des studios et appartements confortables avec 1-2 chambres. Chaque appartement est pensé au dernier détail: ameublement partiel, appareils de cuisine intégrés, système "Smart Home" et armoires pour créer l'atmosphère de confort, d'harmonie et d'intimité.

Le zeste du projet est une piscine privée pour chaque appartement - votre salon personnel, flottant entre le ciel et la terre. Vous pouvez rencontrer les matins, profiter de la sérénité quotidienne et faire des fêtes ambiantes en plein air avec vos amis au coucher du soleil ici.

Le projet offre une gamme impressionnante d'installations de villégiature, y compris une piscine extérieure avec un coin salon, un jacuzzi, des piscines pour enfants et une aire de jeux, ainsi que des studios de yoga, de pilates et de danse et des aires de méditation. Après les sports, vous pourrez vous détendre dans le sauna ou le bain à vapeur, marcher le long du sentier ombragé ou vous reposer dans le jardin zen paysagé avec une balançoire. Pour le divertissement, il y a un cinéma en plein air, un espace barbecue, un espace événementiel en plein air ainsi qu'une maternelle - tout pour vivre pleinement.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

piscines privées dans les résidences

Salle de sport

terrain sportif

yoga, pilates et studios de danse

jacuzzi, hammam et sauna

jogging et sentiers de marche

aire de jeux pour enfants

maternelle

Espace barbecue

espace extérieur

cinéma extérieur

Jardin zen

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 75/25 (plan de paiement postérieur à la remise 1% par mois)

Caractéristiques des appartements

Les appareils de cuisine et une armoire intégrée avec système "Smart Home" sont inclus dans le prix.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située à Dubai Production City (anciennement connue sous le nom d'IMPZ), à seulement quelques minutes du centre-ville de Me.aisem et des principales autoroutes, telles que Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Khail Road. L'infrastructure de la région est bien développée: écoles prestigieuses, supermarchés, cafés, salons de beauté et installations médicales sont à proximité. Grâce à l'emplacement prévu, vous serez à seulement 10-15 minutes en voiture de JVC, Dubai Sports City et Mall of the Emirates, et à l'avenir - également d'une station de métro, assurant un accès encore plus pratique à n'importe où dans la ville.