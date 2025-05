Complexe résidentiel New project Akala Hotel & Residences with a swimming pool, parks and lounge areas, DIFC, Dubai, UAE

Akala Hotel & Residences est une incarnation de luxe moderne et de haut statut au cœur du centre d'affaires de Dubaï. Situé à Dubai International Financial Centre (DIFC) - l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus importants financièrement de la ville, le complexe est une tour de 50 étages avec 400 résidences de luxe. Vous pouvez choisir l'option idéale parmi les appartements élégants avec 1-4 chambres, ainsi que des penthouses raffinés avec 5 chambres, offrant une vue panoramique sur les monuments emblématiques de Dubaï, y compris Burj Khalifa.

Les résidents du complexe peuvent profiter d'une infrastructure premium, créée pour une vie active et équilibrée. Rien n'est laissé à l'accident ici : une piscine à débordement, une salle de gym moderne, une salle de yoga et une salle d'événement multifonctionnelle. Les amateurs de sport et de beauté naturelle apprécieront les pistes cyclables et de jogging, les parcs, les espaces lounge, ainsi qu'une pelouse spécialement équipée, où vous pourrez organiser des événements ou simplement passer du temps avec vos proches. Pour les familles, il y a des terrains de jeux pour enfants, et l'atmosphère de tout le complexe favorise l'harmonie et les loisirs de l'agitation de la ville.

Équipements:

piscine

pistes cyclables et de jogging

pelouse équipée pour les événements

salle de gym moderne

salle multifonctionnelle

aire de jeux pour enfants

parcs et espaces lounge

Achèvement - 4ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

Le Musée du Futur, Dubai Mall, World Trade Center, Zabeel Park, Dubai Frame, ainsi que l'aéroport international de Dubai sont à quelques minutes.