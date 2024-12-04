Complexe résidentiel Barari Heights, High ROI

Barari Heights est un nouveau développement résidentiel de Samana, situé dans le prestigieux quartier Al Barari de Dubaï. Le projet offre un style de vie moderne entouré de verdure luxuriante, d'une architecture élégante et d'infrastructures bien développées. Grâce à son emplacement stratégique, les résidents peuvent profiter de la tranquillité et de la nature tout en restant à proximité des quartiers clés de la ville.

Le développement dispose d'appartements élégants et fonctionnels avec balcons spacieux, fenêtres panoramiques et finitions de haute qualité. Des solutions d'ingénierie modernes, des technologies innovantes et des aménagements réfléchis créent une atmosphère de confort et de commodité. Les équipements comprennent une piscine, un centre de fitness, des espaces de loisirs et des jardins paysagers, offrant des conditions idéales pour un style de vie actif et détendu.

Barari Heights combine l'harmonie de la nature avec le dynamisme urbain. Les résidents apprécieront un environnement exclusif, des passerelles, des magasins de détail, des restaurants et des services haut de gamme. Ce projet est un choix idéal pour ceux qui recherchent un équilibre entre le luxe, le confort et la commodité de la vie urbaine moderne.

Plan de paiement

- Réservation: 10%

- Après 3 mois: 10%

- Par la suite, 1 % par mois pendant 80 mois

Des rabais supplémentaires sont disponibles sur demande.