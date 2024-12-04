  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Barari Heights, High ROI

Complexe résidentiel Barari Heights, High ROI

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$308,000
11
ID: 27960
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    27

À propos du complexe

Barari Heights est un nouveau développement résidentiel de Samana, situé dans le prestigieux quartier Al Barari de Dubaï. Le projet offre un style de vie moderne entouré de verdure luxuriante, d'une architecture élégante et d'infrastructures bien développées. Grâce à son emplacement stratégique, les résidents peuvent profiter de la tranquillité et de la nature tout en restant à proximité des quartiers clés de la ville.

Le développement dispose d'appartements élégants et fonctionnels avec balcons spacieux, fenêtres panoramiques et finitions de haute qualité. Des solutions d'ingénierie modernes, des technologies innovantes et des aménagements réfléchis créent une atmosphère de confort et de commodité. Les équipements comprennent une piscine, un centre de fitness, des espaces de loisirs et des jardins paysagers, offrant des conditions idéales pour un style de vie actif et détendu.

Barari Heights combine l'harmonie de la nature avec le dynamisme urbain. Les résidents apprécieront un environnement exclusif, des passerelles, des magasins de détail, des restaurants et des services haut de gamme. Ce projet est un choix idéal pour ceux qui recherchent un équilibre entre le luxe, le confort et la commodité de la vie urbaine moderne.

Plan de paiement
- Réservation: 10%
- Après 3 mois: 10%
- Par la suite, 1 % par mois pendant 80 mois
Des rabais supplémentaires sont disponibles sur demande.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

Complexe résidentiel Barari Heights, High ROI
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$308,000
