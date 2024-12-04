Complexe résidentiel New complex of furnished apartments DGM Vision with swimming pools, a kindergarten and panoramic views, Jumeirah Garden City, Dubai, UAE

DGM Vision n'est pas seulement un bâtiment, mais le style de vie soigneusement pensé dans l'emplacement prestigieux de Jumeirah Garden City, où le confort moderne, l'infrastructure haut de gamme et la proximité des points clés de la ville sont harmonieusement intégrés. Le complexe comprend des appartements entièrement meublés avec 1-2 chambres. Les résidences sont pleines de lumière, qui remplit les chambres spacieuses par des fenêtres de sol au plafond. Les plafonds d'une hauteur de 3,5 mètres créent le sentiment de liberté, et les fenêtres offrent une vue imprenable sur Dubaï, où le paysage urbain est combiné avec la vue sur les paysages naturels.

Chaque élément est pensé au dernier détail ici: de la finition raffinée des halls et des couloirs aux meubles haut de gamme et aux appareils intégrés. Au rez-de-chaussée et sur le toit des appartements, il ya des piscines privées, permettant de profiter de loisirs sans quitter votre maison. Le système "Smart Home" assure un confort et une sécurité maximum, un service de conciergerie, un service de nettoyage en option et même un jardin d'enfants à la maison transforme votre vie en un échantillon de commodité moderne.

Une infrastructure de classe mondiale est disponible pour les résidents de DGM Vision: une salle de sport avec des équipements modernes et pratique en personne, une piscine pour les loisirs de midi, un salon couvert avec vue panoramique sur les couchers de soleil et la ville éclairée la nuit. Des promenades le long des ruelles vertes de Jumeirah Garden City, à proximité des magasins, restaurants et monuments culturels créent l'atmosphère, où il est facile de combiner vie urbaine active avec isolement et confort.

Équipements:

Fenêtres au plafond

hauts plafonds (3,5 m)

piscines

Système "Smart Home"

Service de conciergerie

Nettoyage

maternelle

salle de gym moderne

salon sur le toit avec vue panoramique

proximité du métro, du centre-ville et de la plage

Achèvement - 4ème trimestre de 2025.

Plan de paiement: 20/80

Caractéristiques des appartements

Appartements entièrement meublés

Emplacement et infrastructure à proximité

Emplacement parfait: à seulement 5 minutes du célèbre musée du futur, à 7 minutes du centre-ville et de la baie des affaires, à 10 minutes de la plage de Jumeirah et à distance de marche de la station de métro World Trade Center font de cet emplacement idéal pour la vie privée et la location à court terme à haut rendement.