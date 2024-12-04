  1. Realting.com
Complexe résidentiel

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$203,529
ID: 27957
Dernière actualisation: 10/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    54

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

Alta View Skyhomes par Objet 1 – Vie élevée au-dessus de Dubaï.

Un point de repère 54-Storey avec des vues panoramiques et des équipements de classe mondiale.

Faits saillants du projet :

Alta View Skyhomes by Object 1 redéfinit la vie moderne de haut niveau dans Jumeirah Village Circle (JVC).
Ce chef-d'œuvre architectural, de 54 étages à 54 étages, propose 499 résidences haut de gamme – des studios intelligents aux appartements spacieux de 2 chambres – conçues avec des finitions élégantes, des fenêtres de sol à plafond et une vue imprenable sur la ligne de l'horizon.

Types d'appartements, tailles et prix de départ

  • Studios ~ 39 m2 à partir de 174.000€

  • Appartements 1-Chambre ~ 67 m2 à partir de 267.000€

  • Appartements 2 Chambres ~ 108 m2 à partir de 380.000€

Plan de paiement flexible 70/30 avec versements postérieurs à la remise.
Achèvement prévu : Q4 2028.

Prestations premium :

  • Piscine à débordement Skydeck avec vue panoramique sur la ville.

  • Zone de fitness et de bien-être ultramoderne.

  • Piscines de style lagon avec plages et cabines flottantes.

  • Espaces de loisirs extérieurs: BBQ, tennis, Cross Zones d'ajustement, zones de jeux pour enfants.

  • Co-working salons & centres sociaux.

  • 24/7 concierge et sécurité.

Prime JVC Lieu:

  • Communauté familiale avec parcs, écoles et de détail.

  • 5-10 minutes à Dubai Marina, Mall des Emirats et du centre-ville de Dubaï.

  • À distance de marche du centre commercial Circle Mall et des restaurants locaux.

  • Excellente connectivité via Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Avantages pour l'investissement :

  • Une des plus hautes tours de JVC avec une valeur historique.

  • Haute demande de location → donne jusqu'à 8-10%.

  • Propriété libre pour toutes les nationalités.

  • Options de paiement attrayantes et flexibles pour les investisseurs et les utilisateurs finaux.

Conclusion:

Vue Alta Skyhomes est plus qu'une maison – c'est un style de vie au-dessus des nuages.
Parfait pour les propriétaires à la recherche de luxe urbain et les investisseurs à la recherche de la croissance du capital et un ROI fort.

👉 Sécurisez votre appartement aujourd'hui et vivez à Dubaï à de nouvelles hauteurs !

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Calculateur d'hypothèque

