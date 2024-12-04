Complexe résidentiel

Alta View Skyhomes par Objet 1 – Vie élevée au-dessus de Dubaï.

Un point de repère 54-Storey avec des vues panoramiques et des équipements de classe mondiale.

Faits saillants du projet :

Alta View Skyhomes by Object 1 redéfinit la vie moderne de haut niveau dans Jumeirah Village Circle (JVC).

Ce chef-d'œuvre architectural, de 54 étages à 54 étages, propose 499 résidences haut de gamme – des studios intelligents aux appartements spacieux de 2 chambres – conçues avec des finitions élégantes, des fenêtres de sol à plafond et une vue imprenable sur la ligne de l'horizon.

Types d'appartements, tailles et prix de départ

Studios ~ 39 m2 à partir de 174.000€

Appartements 1-Chambre ~ 67 m2 à partir de 267.000€

Appartements 2 Chambres ~ 108 m2 à partir de 380.000€

Plan de paiement flexible 70/30 avec versements postérieurs à la remise.

Achèvement prévu : Q4 2028.

Prestations premium :

Piscine à débordement Skydeck avec vue panoramique sur la ville.

Zone de fitness et de bien-être ultramoderne.

Piscines de style lagon avec plages et cabines flottantes.

Espaces de loisirs extérieurs: BBQ, tennis, Cross Zones d'ajustement, zones de jeux pour enfants.

Co-working salons & centres sociaux.

24/7 concierge et sécurité.

Prime JVC Lieu:

Communauté familiale avec parcs, écoles et de détail.

5-10 minutes à Dubai Marina, Mall des Emirats et du centre-ville de Dubaï.

À distance de marche du centre commercial Circle Mall et des restaurants locaux.

Excellente connectivité via Sheikh Zayed Road & Al Khail Road.

Avantages pour l'investissement :

Une des plus hautes tours de JVC avec une valeur historique.

Haute demande de location → donne jusqu'à 8-10%.

Propriété libre pour toutes les nationalités.

Options de paiement attrayantes et flexibles pour les investisseurs et les utilisateurs finaux.

Conclusion:

Vue Alta Skyhomes est plus qu'une maison – c'est un style de vie au-dessus des nuages.

Parfait pour les propriétaires à la recherche de luxe urbain et les investisseurs à la recherche de la croissance du capital et un ROI fort.

👉 Sécurisez votre appartement aujourd'hui et vivez à Dubaï à de nouvelles hauteurs !