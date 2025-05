Complexe résidentiel Apartments in the new residential complex Onda with a good range of amenities in the area of ​​Business Bay, Dubai, UAE

Onda by KASCO est un nouveau complexe résidentiel de 23 étages situé au cœur de Dubaï. Le projet propose 348 appartements modernes, dont chacun est conçu avec le maximum de considération pour la commodité et le style. Les aménagements spacieux créent une atmosphère de liberté, où vous pourrez profiter pleinement de la vie. Studios et appartements avec 1-3 chambres sont disponibles à l'achat.

L'un des principaux avantages d'Onda by KASCO est ses équipements haut de gamme. Rechargez vos batteries dans le spa luxueux, où des soins relaxants vous attendent, ainsi qu'un sauna confortable et un hammam, qui vous donnera des moments inoubliables de paix. Tout cela est créé pour que vous puissiez oublier l'agitation quotidienne et profiter d'une atmosphère de confort et d'auto-soin. Pour les amateurs de traitement de l'eau, le projet fournit des piscines pour adultes et pour enfants. Les résidents actifs pourront utiliser le tapis roulant et le yoga. La piste de course, entourée de verdure, deviendra un endroit où vous pourrez maintenir votre forme physique, en profitant de l'air frais et de la nature. La zone de yoga vous permettra de vous immerger dans un monde d'harmonie et de tranquillité, où vous pouvez pratiquer dans l'intimité et se concentrer sur votre état intérieur. La salle de sport, équipée de machines d'exercice modernes, vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de fitness. Ici, vous pouvez faire à la fois l'entraînement de force et cardio, qui vous permettra de maintenir un mode de vie actif sans avoir à quitter le complexe. Pour ceux qui travaillent à distance ou ont besoin d'un espace pour étudier, le projet offre un espace de coworking pratique. Cet endroit moderne et inspirant, équipé de tout ce dont vous avez besoin pour un travail productif et de la créativité, vous permettra de vous concentrer sur les tâches, entouré de personnes partageant les mêmes idées.

fitness extérieur

Piscines pour enfants et adultes

Spa, sauna et hammam

Espace yoga

Gymnase

Voie de circulation

Espace de coworking

Aire de jeux pour enfants

Nombre élevé d'espaces verts

Emplacement et infrastructure à proximité

Business Bay à Dubaï a de nombreux avantages qui le rendent attrayant pour les affaires et la vie. Son emplacement stratégique dans le centre-ville offre un accès facile aux grandes autoroutes et aux zones voisines comme le centre-ville de Dubaï et la marina de Dubaï. Business Bay développe activement et offre une variété de bureaux modernes, de complexes résidentiels et de centres commerciaux. La présence de divers restaurants, cafés et installations de divertissement rend cette zone particulièrement animée et attrayante. Il convient de noter que Business Bay est l'une des régions les plus diversifiées du point de vue culturel et ethnique à Dubaï, ce qui crée une atmosphère d'internationalisme et de coopération. Il organise régulièrement des événements, des expositions et des conférences, ce qui facilite l'établissement de contacts d'affaires. Il est tout aussi important de disposer d'infrastructures développées, y compris de parcs et de zones récréatives.