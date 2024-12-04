  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble VILLA DEL GAVI

Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
2
ID: 33082
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Villa del Gavi offre un large éventail de maisons pour convenir à tous les styles de vie, des appartements chics aux villas en bord de mer ultra-luxe. Toutes les unités sont soigneusement conçues pour optimiser l'espace, la lumière et les vues.

  • Villas privées avec accès direct à la plage
  • Plans de sol personnalisables avec jardins et piscines
  • Grands espaces de vie de plus de 5 000 pieds carrés

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

Appartement dans un nouvel immeuble VILLA DEL GAVI
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
