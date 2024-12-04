Complexe résidentiel Vitalia Palm Jumeirah Residences

Superbes appartements dans le nouveau projet Vitalia Palm Jumeirah Residences dans le quartier de Palm Jumeirah ! Magnifique vue sur la mer ! Emplacement idéal ! Accès facile aux principales destinations de Dubaï ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes unis !
Commodités : salle de sport, restaurant, centre médical, aire de jeux, salon de beauté, barbecue, climatisation centrale, centre de conditionnement physique, piscine et bien plus encore.
Localisation :
Situé dans un emplacement privilégié sur Palm Jumeirah, Vitalia offre un accès facile au style de vie animé de Dubaï, aux centres commerciaux, aux restaurants raffinés, aux plages immaculées et aux parcours de golf de championnat. Les résidents peuvent vivre une multitude d'expériences, allant de l'exploration des monuments emblématiques de la ville à la dégustation d'une scène culinaire dynamique.
La disponibilité des appartements disponibles sera fournie sur demande !
Écrivez ou appelez, nous vous consulterons gratuitement !