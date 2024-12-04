  1. Realting.com
  Complexe résidentiel Vitalia Palm Jumeirah Residences

Complexe résidentiel Vitalia Palm Jumeirah Residences

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,13M
;
21
ID: 23150
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/11/2024

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Русский Русский

Superbes appartements dans le nouveau projet Vitalia Palm Jumeirah Residences dans le quartier de Palm Jumeirah ! Magnifique vue sur la mer ! Emplacement idéal ! Accès facile aux principales destinations de Dubaï ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes unis !

Commodités : salle de sport, restaurant, centre médical, aire de jeux, salon de beauté, barbecue, climatisation centrale, centre de conditionnement physique, piscine et bien plus encore.

Localisation :
Situé dans un emplacement privilégié sur Palm Jumeirah, Vitalia offre un accès facile au style de vie animé de Dubaï, aux centres commerciaux, aux restaurants raffinés, aux plages immaculées et aux parcours de golf de championnat. Les résidents peuvent vivre une multitude d'expériences, allant de l'exploration des monuments emblématiques de la ville à la dégustation d'une scène culinaire dynamique.

La disponibilité des appartements disponibles sera fournie sur demande !
Écrivez ou appelez, nous vous consulterons gratuitement !

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Loisirs

_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications