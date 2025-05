Complexe résidentiel Luxury penthouses in the new complex Bonds Avenue Residences with swimming pools, mini golf and gardens, Dubai Islands, Dubai, UAE

Imaginez votre matinée avec une tasse de café aromatique à la terrasse spacieuse avec vue panoramique sur la mer, promenades le long des plages blanches de neige, soirée de recréation près de la piscine à débordement, qui fond dans l'horizon, ou yoga relaxant sur le toit, où vous pouvez rencontrer le coucher de soleil dans la lumière douce du soleil couchant. Le projet propose des appartements raffinés avec 1-3 chambres, des penthouses de luxe de 4 chambres et de grandes maisons de ville de 3 chambres, créées pour ceux qui apprécient l'exclusivité et le plus haut niveau de vie.

Chaque résidence est décorée dans un style moderne avec des finitions haut de gamme : sols en granit céramique, placards intégrés, grandes fenêtres sol à plafond avec double vitrage et système "Smart Home". Les cuisines sont équipées de comptoirs en granit et d'appareils Bosch, et de salles de bains - avec des articles sanitaires Grohe et des douches spacieuses.

Les résidents de Bonds Avenue Residences ont accès à des équipements exclusifs, ce qui rend la vie vraiment spéciale ici. Détendez-vous dans le jacuzzi ou le sauna, essayez votre main dans le paddle tennis, profitez du mini golf ou prenez un repos avec votre famille dans le barbecue et le salon du toit. Il y a une piscine pour enfants et des terrains de jeux. Et pour ceux qui aiment le mode de vie actif, il y a un centre de fitness, une piste de jogging et des zones de yoga.

Équipements:

piscine à débordement

Piscine pour enfants

Salle de sport

jacuzzi et sauna

espace yoga

mini golf

Cour de pagaie

aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

jardins aménagés

sur le toit du salon

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement

60/40

20% - mise de fonds

40% - pendant la construction

40 % − achèvement

70/30

20% - mise de fonds

50% - pendant la construction

30 % − achèvement

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine: Marque Bosch, système de maison intelligente

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet bénéficie d'un emplacement idéal - à seulement 10 minutes de la station de métro Gold Souq, à 20 minutes de l'aéroport international de Dubaï et à 24 minutes du centre-ville de Dubaï, ce qui en fait le choix idéal pour vivre et investir.