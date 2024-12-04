  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs en bord de mer à Palm Jumeirah Dubaï

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,58M
;
39
ID: 27605
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements exclusifs en bord de mer au cœur de Palm Jumeirah

Palm Jumeirah offre une adresse de choix en bord de mer avec un accès privilégié aux destinations les plus prisées de Dubaï. À quelques minutes de la marina de Dubaï, de l'Atlantis The Royal et du centre-ville de Dubaï, les résidents bénéficient d'un accès facile aux boutiques de luxe, aux restaurants gastronomiques, aux lieux de divertissement et aux principaux quartiers d'affaires. Les familles apprécieront la proximité des meilleures écoles internationales, des parcs et des installations de loisirs. L'aéroport international de Dubaï est à quelques minutes en voiture, ce qui facilite les déplacements professionnels et touristiques.

Avec ces appartements à vendre à Palm Jumeirah, Dubaï, découvrez un style de vie luxueux et exceptionnel, conçu pour le confort, le bien-être et la vie de famille. Ce complexe exclusif en bord de mer offre des équipements de classe mondiale, notamment plusieurs piscines à débordement avec vue imprenable sur la mer, un jardin avec piscine sur le toit et des centres de bien-être entièrement équipés avec spa, yoga et méditation. Des aires de jeux pour enfants, soigneusement conçues et inspirées de la méthode Montessori, offrent un environnement sûr, créatif et stimulant aux jeunes résidents. Des espaces de vie exclusifs avec cinéma, bibliothèque et café favorisent un fort sentiment de communauté et de détente pour tous les âges.

Chaque résidence est équipée d'une technologie de pointe pour la maison connectée, offrant confort, sécurité et intégration harmonieuse à la vie moderne. De vastes jardins, des piscines privées dans certaines maisons et des espaces communs magnifiquement aménagés renforcent encore le sentiment de tranquillité et de luxe.

Le projet Palm Jumeirah propose des penthouses et des villas où vous pourrez vous détendre dans un environnement calme et profiter d'un style de vie luxueux. Les couleurs et les équipements de qualité vous permettront de vous réunir et de réseauter avec d'autres personnes partageant le même style de vie et la même compréhension du luxe. Il s'agit de l'un des derniers terrains disponibles sur Palm Jumeirah, où vous pouvez encore trouver la maison de vos rêves avec un plan de paiement jusqu'à la date de livraison en 2029. Cette communauté équilibre parfaitement les équipements de luxe avec un environnement familial dans l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus dynamiques de Dubaï, ce qui en fait un choix idéal pour les propriétaires exigeants et les investisseurs avisés à la recherche d'un style de vie raffiné.


DXB-00288

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
