Complexe résidentiel Riverton House – Ellington Properties

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$517,925
19
ID: 27461
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

Riverton House – propriétés Ellington.

Design moderne & Lagon Vivre à Meydan Horizon, MBR City.

Aperçu du projet :

Riverton House est une imposante tour résidentielle de 24 étages par Ellington Properties, Dubai.
Situé dans la communauté Meydan Horizon de MBR City, ce projet allie élégance architecturale, aménagement spacieux et style de séjour. De nombreux appartements offrent une vue directe sur la lagune et le magnifique centre-ville de Dubaï.

Types d'unités, tailles et prix:

Type d'unitéTaille (approx.)Prix de départ (€)

Appartement 1 chambre ~ 70 m2 à partir de 445.000€

Appartement 2 Chambres ~ 106 m2 à partir de 650.000€

Appartement 3 Chambres ~ 170 m2 à partir de 915.000€

Plan de paiement

  • Plan de paiement flexible 70/30

  • 10% sur réservation

  • 60% pendant la construction

  • 30% à la remise

  • Remise : 2028

Installations et style de vie :

  • Piscine à débordement avec terrasses de luxe.

  • Salles de sport intérieures et extérieures, zones de yoga, pistes de jogging.

  • Padel court & zones sportives polyvalentes.

  • Salon coworking & élégant clubhouse.

  • Zones de jeux et piscine pour enfants.

  • Jardins paysagers et promenade de lagune.

  • Commerce de détail, cafés et dépanneurs dans le cadre du développement.

  • Concierge 24/7, sécurité et parking dédié.

Emplacement – Meydan Horizon, MBR Ville:

  • 10 min → Centre-ville de Dubaï & Dubai Mall

  • 12 min → Course Meydan

  • 15 min → Aéroport international de Dubaï

  • 22 min → Marina de Dubaï

  • 25 min → Palm Jumeirah

  • Accès facile via Al Khail Road et Ras Al Khor Road

Pourquoi investir dans Riverton House ?

  • Développé par Ellington Properties, réputé pour ses résidences de design.

  • Situation privilégiée dans l'une des communautés de Dubaï qui connaît la croissance la plus rapide.

  • Vue sur la lagune et équipements de style resort pour un style de vie haut de gamme.

  • Demande de location élevée et fort potentiel d'appréciation du capital.

  • Des plans de paiement attrayants et flexibles.

Riverton Maison rassemble design de luxe, emplacement central, et un style de vie de confort et d'exclusivité — idéal pour les utilisateurs finaux et les investisseurs.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

Autres complexes
Complexe résidentiel Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential
Complexe résidentiel Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it's designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids' play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$209,498
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.Studios, appartements 1 & 2 chambres, et Penthouses de luxe.Remise : décembre 2027Aperçu du projet :Azizi David est le nouveau chef-d'œuvre résidentiel d'Azizi Developments, situé dans le quartier animé d'Al Jaddaf (Culture Village), …
