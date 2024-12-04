Complexe résidentiel Riverton House – Ellington Properties

Riverton House – propriétés Ellington.

Design moderne & Lagon Vivre à Meydan Horizon, MBR City.

Aperçu du projet :

Riverton House est une imposante tour résidentielle de 24 étages par Ellington Properties, Dubai.

Situé dans la communauté Meydan Horizon de MBR City, ce projet allie élégance architecturale, aménagement spacieux et style de séjour. De nombreux appartements offrent une vue directe sur la lagune et le magnifique centre-ville de Dubaï.

Types d'unités, tailles et prix:

Type d'unitéTaille (approx.)Prix de départ (€)

Appartement 1 chambre ~ 70 m2 à partir de 445.000€

Appartement 2 Chambres ~ 106 m2 à partir de 650.000€

Appartement 3 Chambres ~ 170 m2 à partir de 915.000€

Plan de paiement

Plan de paiement flexible 70/30

10% sur réservation

60% pendant la construction

30% à la remise

Remise : 2028

Installations et style de vie :

Piscine à débordement avec terrasses de luxe.

Salles de sport intérieures et extérieures, zones de yoga, pistes de jogging.

Padel court & zones sportives polyvalentes.

Salon coworking & élégant clubhouse.

Zones de jeux et piscine pour enfants.

Jardins paysagers et promenade de lagune.

Commerce de détail, cafés et dépanneurs dans le cadre du développement.

Concierge 24/7, sécurité et parking dédié.

Emplacement – Meydan Horizon, MBR Ville:

10 min → Centre-ville de Dubaï & Dubai Mall

12 min → Course Meydan

15 min → Aéroport international de Dubaï

22 min → Marina de Dubaï

25 min → Palm Jumeirah

Accès facile via Al Khail Road et Ras Al Khor Road

Pourquoi investir dans Riverton House ?

Développé par Ellington Properties, réputé pour ses résidences de design.

Situation privilégiée dans l'une des communautés de Dubaï qui connaît la croissance la plus rapide.

Vue sur la lagune et équipements de style resort pour un style de vie haut de gamme.

Demande de location élevée et fort potentiel d'appréciation du capital.

Des plans de paiement attrayants et flexibles.

Riverton Maison rassemble design de luxe, emplacement central, et un style de vie de confort et d'exclusivité — idéal pour les utilisateurs finaux et les investisseurs.