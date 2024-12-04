Complexe résidentiel Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle

Maison Pearl 4 – Sophistiqué Urban Living in Jumeirah Village Circle.

L'élégance sans effort rencontre le design intelligent au cœur de JVC.

Aperçu du projet :

Pearl House 4 est une tour résidentielle de caractère située à Jumeirah Village Circle (JVC) par Imtiaz Developments, connue pour sa livraison à temps et son luxe de qualité. Situé dans une communauté verte et familiale, ce bâtiment de 15 étages dispose d'une architecture fluide, de balcons sculptés et de finitions haut de gamme.

Types d'unités, tailles et prix

Type d'unitéTaille (approx.)Prix de départ (€)

Studio ~ 36,60 m2 à partir de 180.000€

1 chambre ~ 73 m2 à partir de 305.000€

2 Chambre ~ 111 m2 à partir de 380.000€

Plan de paiement et remise :

20% sur réservation

40% pendant la construction

40% à la remise

Transfert prévu : Q4 2027



Commodités et style de vie Caractéristiques:

Pearl House 4 offre une expérience de vie de style resort avec:

Toit infini piscine et terrasses.

Salle de sport et de bien-être intérieur et extérieur.

Deck de yoga, clubhouse, zones barbecue.

Capacités Smart-home et stations de recharge EV.

Aire de jeux pour enfants, salon social et conciergerie.

Premier emplacement et connectivité :

Situé au centre de JVC, un quartier animé et familial.

À quelques pas de Circle Mall, supermarchés, parcs et écoles.

Accès rapide aux grandes routes : Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.

Communauté tranquille, mais à seulement 15-20 minutes du centre-ville, Marina, ou l'aéroport.

Faits saillants de l'investissement :

Prix d'entrée attrayants avec souplesse dans les paiements.

Développeur éprouvé avec livraison et qualité en temps opportun.

Forts rendements locatifs (~6,5–8%) en JVC, avec des studios produisant AED 50K–85K.

Propriété libre, attrayante pour les professionnels, les familles et les investisseurs locatifs.

Pourquoi Pearl House 4 Stands Sortie :

Pearl House 4 combine design contemporain, une ambiance communautaire verte et des conditions favorables aux investisseurs, offrant un investissement intelligent et une maison urbaine sereine.