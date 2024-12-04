  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Doubaï
  4. Complexe résidentiel Breva

Complexe résidentiel Breva

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$369,700
;
17
ID: 33008
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

Breva est un style de vie haut de gamme avec vue sur la mer, technologie innovante et infrastructure de resort d'AYS Developers sur les îles de Dubaï.

Breva est un complexe résidentiel moderne haut de gamme d'AYS Developers, situé au cœur du cluster côtier prometteur Dubai Islands.

Installations et mode de vie
Le complexe offre un ensemble complet d'équipements premium:

- piscine à débordement avec eau de mer sur le toit avec vue sur la mer et le port de plaisance,
- Piscine au niveau du podium,
- salle de sport moderne,
- L'Acoustique du Cinéma,
- zones de yoga et de méditation,
- aire de jeux pour enfants,
- salle de conférence,
Espaces barbecue et espaces de loisirs.

Chaque élément de l'infrastructure vise à créer un style de vie de station à l'intérieur de la résidence.

Emplacement - le centre des îles de Dubaï
L'emplacement stratégique permet au projet de vivre et d'investir :

- 10 minutes de la station de métro Gold Souq
20 minutes de l'aéroport international de Dubaï et du centre-ville de Dubaï
- 18 minutes pour Dubai World Trade Center
- 22 minutes pour le cadre de Dubaï,
- 33 minutes pour Business Bay.

Les îles de Dubaï se développent comme un nouveau centre de vie côtier avec des plages, des marinas, des grappes de F&B et des attractions touristiques, ce qui améliore le potentiel à long terme du projet.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation Breva, explorer les mises en page et choisir une résidence dans l'un des projets les plus avancés technologiquement et élégants des îles Dubai de Ays Developers.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Alimentation et boissons

DDA Real Estate
DDA Real Estate
