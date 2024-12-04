Complexe résidentiel Breva

Breva est un style de vie haut de gamme avec vue sur la mer, technologie innovante et infrastructure de resort d'AYS Developers sur les îles de Dubaï.



Breva est un complexe résidentiel moderne haut de gamme d'AYS Developers, situé au cœur du cluster côtier prometteur Dubai Islands.



Installations et mode de vie

Le complexe offre un ensemble complet d'équipements premium:



- piscine à débordement avec eau de mer sur le toit avec vue sur la mer et le port de plaisance,

- Piscine au niveau du podium,

- salle de sport moderne,

- L'Acoustique du Cinéma,

- zones de yoga et de méditation,

- aire de jeux pour enfants,

- salle de conférence,

Espaces barbecue et espaces de loisirs.



Chaque élément de l'infrastructure vise à créer un style de vie de station à l'intérieur de la résidence.



Emplacement - le centre des îles de Dubaï

L'emplacement stratégique permet au projet de vivre et d'investir :



- 10 minutes de la station de métro Gold Souq

20 minutes de l'aéroport international de Dubaï et du centre-ville de Dubaï

- 18 minutes pour Dubai World Trade Center

- 22 minutes pour le cadre de Dubaï,

- 33 minutes pour Business Bay.



Les îles de Dubaï se développent comme un nouveau centre de vie côtier avec des plages, des marinas, des grappes de F&B et des attractions touristiques, ce qui améliore le potentiel à long terme du projet.



