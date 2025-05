Complexe résidentiel Apartments in the new Violet 4 residence with a swimming pool, parks and a petting zoo in the Damac Hills 2 area, Dubai

Violet 4 est une collection de maisons de ville exquises avec 4 chambres, inspirées par la beauté d'une fleur violette, où le luxe moderne se mêle à la splendeur naturelle. Les maisons de ville ont les intérieurs, où les teintes naturelles et la sophistication prévalent. Chaque coin de votre nouvelle maison reflète l'harmonie et la sophistication: du design élégant aux jardins confortables, où vous pouvez passer du temps seul avec la nature. Et le toit de votre maison de ville deviendra l'endroit idéal pour l'isolement, où vous pourrez profiter de l'atmosphère de tranquillité et de sérénité. Imaginez un matin plein d'harmonie et de fraîcheur: yoga dans le jardin zen, détente sur la plage, puis des jeux amusants avec vos enfants dans la piscine à vagues ou sur les toboggans d'eau vive. Violet 4 n'est pas seulement un complexe résidentiel, c'est le vrai univers, où votre famille jouira de la vie pleine de plaisir et de moments heureux.

La fabuleuse variété d'activités vous attend dans ce complexe résidentiel. Il ya une ville de l'eau avec de nombreuses attractions: une plage, une piscine à vagues, et des zones de jeu avec des caractéristiques d'eau. De plus, nous offrons un large éventail d'installations sportives - jogging et pistes de vélo, cricket et terrains de basketball pour tous les âges. Sur le territoire du complexe, il y a aussi beaucoup d'espaces pour les loisirs familiaux : un jardin zen, un labyrinthe, des terrains de jeux pour enfants, un zoo pour animaux de compagnie et un parc pour animaux. Les possibilités de divertissement uniques, y compris les murs de montagne individuels et les aires de jeux pour enfants, rendent cet endroit idéal pour un temps de loisir actif et sûr. Il ya un parc de paintball pour les chercheurs d'aventure, où vous pouvez vérifier vos compétences et la pensée stratégique dans les jeux d'équipe fascinants.

Équipements

Salle de sport

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

parcs

terrain de basketball

parc pour animaux de compagnie

zoo animalier

Jardin zen

piscine

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Régime de paiement (60/40).

Installations et équipement dans la maison

Avec des appareils de cuisine et des armoires.

Sans mobilier.

Emplacement et infrastructure à proximité

DAMAC Hills 2 à Dubaï offre de nombreux avantages, qui le rendent attrayant pour la vie et l'investissement. Tout d'abord, les zones disposent d'une architecture de luxe et de complexes résidentiels modernes, entourés de parcs verts et de paysages bien entretenus, créant l'atmosphère confortable et agréable pour les résidents. Deuxièmement, DAMAC Hills 2 offre un large éventail d'équipements, y compris des terrains de sport, des piscines, des espaces de lounge et des terrains de jeux pour enfants, ce qui en fait l'endroit idéal pour les familles. Le troisième avantage important est l'aménagement pratique, assurant un accès facile aux principales autoroutes, telles que Emirates Road et Sheikh Mohammed bin Zayed Road, permettant d'accéder aux zones centrales de Dubaï et les principaux lieux d'intérêt rapidement. De plus, la région se développe de façon exponentielle et offre une variété de magasins, restaurants et divertissements, rendant la vie confortable et intéressante.