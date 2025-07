Complexe résidentiel Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Berkeley Square by Prestige One – Boutique Elegance in Jumeirah Village Circle.

Architecture raffinée. Intérieurs modernes. Mode de vie redéfini.

Studios, 1, 2 & 3Appartements pour chambres à coucher

Aperçu du projet :

Berkeley Square est la dernière adresse résidentielle de la boutique Prestige One Developments, nichée au cœur du Jumeirah Village Circle (JVC), l'une des communautés les plus à la demande de Dubaï pour les investisseurs intelligents et les acheteurs de style de vie.

Inspiré par l'élégance intemporelle du quartier Mayfair de Londres, Berkeley Square offre une fusion entre sophistication classique et design contemporain. Le bâtiment dispose d'une façade frappante, d'intérieurs design et d'un style de vie soigné avec des finitions haut de gamme.

Prix à partir

Studio ~ 32 m2 à partir de 190.000€

1 chambre ~ 80 m2 à partir de 291.000€

2 Chambre ~ 140 m2 à partir de 468.000€

3 Chambre ~ 240 m2 à partir de 675.000€

Transfert: Q1 2028

📆 Plan de paiement: 20/40/40

📈 ROI estimé : 7 % à 9 % (JVC)

Caractéristiques de la résidence :

Aménagements élégants avec verre au plafond.

Cuisines européennes avec appareils de marque.

Salle de bains de style marbre haut de gamme.

Armoires personnalisées et finitions soft-touch.

Balcons avec vue sur la communauté et l'horizon.

Options entièrement meublées disponibles.

Équipements à Berkeley Square:

Piscine de style Resort avec cabines et terrasse.

Studio de gym et yoga ultramoderne.

Salle de cinéma et espaces de coworking.

Lobby élégant café & salon.

Les enfants jouent à la zone.

Concierge 24/7, accès intelligent et parking couvert.

Lieu – Jumeirah Village Circle (JVC), Dubaï

5 min pour Circle Mall

15 min à Dubai Marina & Mall des Emirats

20 min pour Dubai & Business Bay

Accès facile à Al Khail Road & Hessa Street

Entouré de parcs, supermarchés, cliniques et écoles

Parfait pour :