Complexe résidentiel New project VILLA DEL GAVI with 2 infinity pools and a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE

Villa Del GAVI est le projet résidentiel haut de gamme unique, situé sur la première ligne maritime dans l'une des zones les plus recherchées de Dubaï - les îles de Dubaï. Le complexe offre un nombre limité de résidences exclusives avec 2-5 chambres, dont chacune est notable pour son aménagement individuel spacieux, finitions haut de gamme et détails de réflexion. Les intérieurs sont créés en collaboration avec le légendaire designer britannique Tom Dixon - chaque élément reflète la pensée esthétique moderne et le goût sophistiqué. Les étages et la finition des salles de bains sont en pierre naturelle italienne - noble travertine et Calacatta Viola marbre. Les salles de bains sont équipées de produits sanitaires Antonio Lupi et de cuisines - avec des appareils SMEG combinés avec des armoires italiennes de Fabel Casa. Les armoires sont également italiennes, avec finition en écocuir et éclairage intégré.

Le hall est décoré d'objets d'art en verre par le célèbre studio tchèque LASVIT. Il y a deux piscines à débordement avec vue sur le coucher du soleil et le golfe Arabique, ainsi qu'un centre de fitness avec équipement Technogym et un salon de thé avec des caractéristiques intérieures de designers français et italiens - tout est créé pour le confort sur mesure. Le spectre des services premium a la carte est disponible pour les résidents, y compris un concierge privé, les transferts par Rolls-Royce, baby-sitting, shopper privé, instructeur de yoga, massothérapie, services spécialisés en nutrition, ainsi que l'entretien complet de la maison pendant le temps où vous étiez absent: du nettoyage à l'assistance technique. Tout pour que vous puissiez profiter de la vie sans soucis inutiles.

Équipements:

2 piscines panoramiques à débordement

salle de gym moderne avec équipement Technogym

accès direct à la plage

Service de conciergerie 24/7

Salles de séjour

service personnel à la carte

Achèvement - 4e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 35/65

Caractéristiques des appartements

Avec des appareils de cuisine. Sans mobilier.

Emplacement et infrastructure à proximité

Villa Del GAVI est l'un des plus stratégiques de Dubaï. Seulement 15 minutes en voiture - DIFC avec les meilleurs restaurants étoilés Michelin du monde, 20 minutes - Downtown Dubai, Dubai Mall et Business Bay. Les plages privées, les galeries de luxe, les terrains de golf de classe mondiale et l'accès aux installations médicales modernes sont accessibles à pied.