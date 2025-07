Complexe résidentiel New VELOS Residence with a swimming pool, a co-working space and fitness areas close to highways, Motor City, Dubai, UAE

Velos Residence est un nouveau projet résidentiel réalisé par City View Developments à Motor City, Dubaï. Le complexe est une tour de 30 étages avec 408 appartements: des studios aux options de 1- et 2 chambres. L'architecture du bâtiment s'inspire de l'aérodynamique et de l'atmosphère de course de l'Autodrome de Dubaï, situé à proximité. L'achèvement est prévu pour le 1er trimestre de 2028.

La conception des façades Velos Residence est faite dans la palette neutre calme avec des accents métalliques. La décoration intérieure des appartements comprend des carreaux de porcelaine céramique avec imitation bois, des comptoirs à quartz, des articles sanitaires de style minimaliste, des unités de stockage et des meubles intégrés. Les espaces sont pensés afin d'assurer une fonctionnalité ultime avec airosité visuelle et confort.

Équipements:

piscine à débordement sur le toit

bar et terrasse en bois

espace de co-travail et studio de yoga

Salles de fitness intérieures et extérieures

terrains de paddle et de basketball

cinéma extérieur

Salle de jeux pour enfants

Plan de paiement

Studios et 1 chambre - 40/60

2 chambres - 35/65

Caractéristiques des appartements

Cuisine clé en main et salles de bains. Armoires intégrées. Pas de mobilier.

Avantages

Le rendement est de 6%.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est stratégiquement situé: le chemin vers les autoroutes principales prendra moins de 5 minutes, et vers des zones telles que Dubai Marina, Downtown Dubai et DIFC - seulement 15-20 minutes. L'Autodrome de Dubaï, le Miracle Garden, les centres commerciaux et les principales écoles sont accessibles à pied. Motor City offre une infrastructure bien développée pour une vie confortable, y compris des installations médicales, des centres de remise en forme, un club de golf et l'accessibilité de transport pratique.