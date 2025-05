Complexe résidentiel New Ocean Pearl Residence with swimming pools close to the canal and Dubai Creek, Dubai Islands, Dubai, UAE

Ocean Pearl est un projet résidentiel unique qui offre de plonger dans la vie côtière et de se réveiller au son de la mer qui se jette contre les rochers chaque matin. Appartements modernes avec 1-4 chambres conçues avec une attention exceptionnelle au détail vous offrent non seulement la convivialité, mais aussi une occasion de profiter de la vue sur les eaux azur et le paysage urbain dynamique. Les chambres spacieuses avec de grandes fenêtres au plafond remplissent l'espace de lumière et permettent de profiter d'une vue magnifique. Chaque jour ici est une douceur de vie grâce à des commodités premium. Le centre de fitness moderne, équipé d'équipements Technogym de pointe, offre des possibilités uniques pour un mode de vie actif. La magnifique piscine commune deviendra un excellent endroit pour se détendre et se rafraîchir à l'extérieur, et les piscines privées offrent une atmosphère d'intimité et de confort dans notre propre jardin.

Caractéristiques:

aire de jeux pour enfants

piscines pour enfants et adultes, piscines privées sur les terrasses

centre de fitness

vélo et parcours de jogging

Salle de sport

Sécurité 24 heures sur 24

restaurants et supermarchés à proximité

Plan de paiement pour les clients internationaux:

20% - mise de fonds

1% - mensuel pendant la construction (dans les 30 mois)

10% - dans 9 mois après la signature du contrat (paiement intermédiaire)

10% - dans les 15 mois suivant la signature du contrat (paiement intermédiaire)

5% - dans 21 mois après la signature du contrat (paiement intermédiaire)

1% - mensuel après achèvement (dans les 25 mois)

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet, situé au cœur des îles de Dubaï, offre à ses résidents la combinaison unique de vie privée et de dynamique urbaine. Les intersections de trafic et la proximité des autoroutes principales permettent d'accéder aux endroits préférés de la ville :