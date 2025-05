Complexe résidentiel Premier residential development The Element with a wide range of amenities in Sobha One area, Dubai, UAE

L'Élément, un complexe résidentiel unique au cœur de Sobha One, ouvre un monde d'espaces sans limites, où les fenêtres de plancher au plafond donnent une vue imprenable sur le ciel de Dubaï, de l'horizon de la métropole scintillante aux eaux pittoresques du ruisseau Dubai et de la réserve naturelle Ras Al Khor. Chaque résidence est l'épitome du luxe et du confort, où des intérieurs élégants remplis de lumière naturelle créent une atmosphère de paix et d'inspiration. Le projet dispose d'appartements exclusifs avec 1 à 4 chambres, pensés au plus petit détail, tandis que les matériaux naturels et les finitions élégantes soulignent le goût impeccable et le statut élevé du propriétaire.

Le toit du complexe dispose d'une superbe piscine de style resort avec une vue panoramique à 270°, tandis qu'un salon élégant et une terrasse d'observation offrent une vue magnifique. Pour un style de vie actif, le complexe propose une salle de sport, un terrain de sport, des studios de yoga et de Pilates, un terrain de paddle et un espace de crossfit. Non seulement vous pouvez rester en forme, mais vous pouvez également profiter de l'air frais tout en jogging le long des sentiers pittoresques ou en méditant sur une terrasse isolée. Les amateurs de golf apprécieront le premier de son genre à Dubaï, le club de golf Pitch & Putt de 18 trous, qui offre d'excellentes conditions pour jouer à tout moment de la journée. Après une journée chargée, vous pourrez vous détendre dans le jacuzzi ou passer une soirée chaleureuse près de la cheminée ouverte. Et pour les loisirs en famille, il y a des terrains de jeux, un club pour enfants et une zone pour adolescents avec des jeux VR et un cinéma moderne. La promenade avec restaurants et cafés au bord de l'eau sera un endroit idéal pour les dîners romantiques, les réunions d'affaires ou la détente avec des amis, et un espace de co-travail intérieur et un salon d'affaires fourniront des conditions idéales pour le travail.

Piscine et jacuzzi

Paddle court et tennis de table

Terrain de sport

Yoga, Pilates et zones de méditation

Pistes et pistes cyclables

Espace salon sur le toit

Bibliothèque

Cinéma

Salle multifonctionnelle

Enfants et adolescents clubs

Coworking, salon d'affaires

Terrain de golf 18 trous

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Grâce à son emplacement stratégique, le projet offre un accès rapide à des zones clés de Dubaï, y compris le centre-ville de Dubaï, Dubai Marina et l'aéroport international.