Complexe résidentiel Residential complex near green park, marina and city beach, Dubai Creek, Dubai, UAE

Le projet est de 2 bâtiments résidentiels sur une place occupée avec des magasins, des cafés et un cinéma en plein air.

Le projet se compose d'appartements de 1-3 chambres avec des intérieurs sophistiqués minimalistes. Près du parc et de la plage de Creek.

Emaar est le plus grand promoteur des Émirats arabes unis et le plus grand promoteur immobilier de Dubaï, connu pour avoir construit le quartier Downtown Dubai avec le bâtiment le plus haut au monde Burj Khalifa, Dubai Mall et la fontaine de Dubaï.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé dans le quartier haut de gamme de Dubai Creek avec des appartements branchés et des hôtels boutique premium. Proche de la plage, des boutiques, des restaurants de luxe et du parc central. La promenade de Creek Marina est à 5 minutes. Ras Al Khor Wildlife Park se trouve également à proximité.