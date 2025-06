Complexe résidentiel Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE

Présenter une occasion unique de devenir un propriétaire immobilier résidentiel dans l'un des quartiers les plus dynamiques et prestigieux de Dubaï. Aspirz est une véritable incarnation d'un concept de style de vie urbain moderne, combinant appartements résidentiels et espaces de bureaux, ce qui en fait un choix idéal pour tous ceux qui apprécient la qualité et la commodité.

Le projet se distingue par son infrastructure particulièrement bien pensée : des entrées séparées pour les complexes résidentiels et les bureaux créent une atmosphère d'intimité pour les résidents, tout en permettant aux entreprises de prospérer dans un environnement confortable et bien organisé. La cour et les espaces publics sont décorés avec plus de 30 équipements différents, où chacun trouvera quelque chose à son goût.

Ce complexe résidentiel n'est pas seulement un endroit pour vivre, mais un environnement complet pour le travail, le repos et le divertissement, où chaque détail est pensé pour votre commodité. Ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un style de vie moderne - confort, sécurité, style et une variété d'opportunités pour des réunions actives de loisirs et d'affaires.

Caractéristiques des appartements

Vous y trouverez des résidences modernes et entièrement meublées créées avec les plus hauts standards de confort à l'esprit. Les options de disposition incluent des studios, ainsi que des appartements spacieux de 1, 2 et 3 chambres. Tous les appartements sont équipés de systèmes modernes de maison intelligente.

Installations et équipement dans la maison

Il ya des salles de conférence spacieuses et des salles de banquet pour les événements et les réunions d'affaires, coworking moderne et centres d'affaires, ainsi que des espaces créatifs. Pour ceux qui jouissent d'un mode de vie actif, il y a des terrains de sport intérieurs et extérieurs sur le territoire : gymnases, zones de yoga et de zumba, ainsi qu'un terrain de paddle, des terrains de basket, un terrain de cricket et des espaces d'entraînement multifonctionnels. Pour ceux qui apprécient la paix et la détente, il ya un sauna, jacuzzi, hammam, ainsi que des zones de barbecue où vous pouvez passer du temps avec des amis et la famille. Pour les familles avec enfants, il y a des aires de jeux séparées, une maternelle, des piscines pour les tout-petits, ainsi que des murs d'escalade. L'espace de loisirs équipé comprend un café confortable où vous pourrez déguster du café aromatique et des desserts frais, ainsi qu'une piscine spacieuse pour adultes et une piscine séparée pour enfants. Tout le territoire est entouré de sentiers de course et de marche.