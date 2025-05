Complexe résidentiel New Wynwood Residence with swimming pools and a gym, 5 minutes from a yacht club and beaches, Dubai Islands, Dubai, UAE

Wynwood est une incarnation de luxe, de style et de confort exceptionnel sur l'une des îles les plus prometteuses de Dubaï - Dubai Islands. Le projet Wynwood propose des résidences raffinées avec 1-4 chambres, y compris des appartements duplex exclusifs. Tous les appartements sont entièrement meublés avec des meubles design, permettant de se déplacer immédiatement ou de commencer à recevoir des revenus de location efficacement. C'est une solution idéale pour la vie et l'investissement. Chaque élément du projet est pensé au dernier détail. Il y a une piscine à débordement sur le toit et une terrasse ensoleillée avec vue panoramique. La cour verdoyante paysagère crée le sentiment d'oasis naturelle. Pour les familles avec enfants, il y a des aires de jeux et une piscine séparée pour enfants. Les amateurs de sport seront ravis d'une salle de sport spacieuse et d'un espace de fitness. Il y a un jacuzzi et une terrasse de yoga en plein air pour une détente complète.

Wynwood ouvre également des opportunités d'investissement attrayantes, y compris des revenus de location élevés, ainsi qu'une opportunité de visa d'or des EAU, rendant le projet particulièrement attrayant pour les acheteurs et les investisseurs étrangers, souhaitant fixer le capital sur l'un des marchés immobiliers les plus en croissance rapide dans le monde.

Équipements:

piscine à débordement sur le toit

Piscine pour enfants

aire de jeux

salle de gym moderne

yoga extérieur

centre de fitness

jacuzzi

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Tous les meubles sont inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

Dubaï Les îles sont remarquables pour l'accessibilité parfaite du transport: à seulement 5 minutes du yacht club, des plages, des terrains de golf et des marinas, à 15 minutes de l'aéroport international et à seulement 20 minutes de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï. C'est la combinaison idéale de l'isolement, la proximité de la nature et un accès facile aux affaires et à la vie culturelle de la mégapole.