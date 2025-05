Complexe résidentiel Villas in new Reef 999 Residence with swimming pools close to highways and a metro station, Al Furjan, Dubai, UAE

Reef 999 de Reef Development est le complexe résidentiel unique dans la zone prestigieuse d'Al Furjan, offrant des villas et des appartements raffinés avec des technologies de pointe, y compris le contrôle climatique aux balcons. L'architecture complexe se marie parfaitement avec le style de vie moderne, et l'attention au détail et à la qualité crée une atmosphère confortable et luxueuse. Reef 999 est l'endroit idéal pour les familles, qui apprécient le confort, la sécurité et l'emplacement pratique.

Le projet offre une ambiance familiale confortable avec un accès aux parcs, écoles et salons. Les balcons climatisés uniques permettent de profiter du confort toute l'année, et l'infrastructure bien développée du complexe, comprend des piscines, des terrains de sport et des aires de jeux pour enfants, le rend attrayant pour tous les âges. Les résidents apprécieront la proximité des centres commerciaux et des connexions de transport pratiques, assurant un accès rapide à la zone principale de la ville.

Équipements:

cinéma extérieur

piscine et jacuzzi

espace barbecue avec coin salon

Piscine pour enfants

zone de jogging et yoga

Cour de cricket

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement 20/40/40%.

Caractéristiques des appartements

Non fini avec des appareils de cuisine complets

Avantages

Reef 999 est remarquable pour son rendement élevé: les appartements assurent un revenu annuel d'au moins 9,5%, et les villas offrent le rendement de 9%. C'est une offre favorable pour ceux qui recherchent des actifs en vue de la croissance dans l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï. L'investissement dans Reef 999 est non seulement la confiance dans l'avenir, mais aussi le luxe, dépassant les attentes.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe dispose d'un accès direct aux grandes autoroutes et à la station de métro Al Furjan (Route 2020) et est situé à proximité de secteurs clés tels que Jebel Ali Village, Discovery Gardens et Ibn Battuta Mall, près des écoles et des centres de santé.