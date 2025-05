Appartement dans un nouvel immeuble ORLA Dorchester Collection

Bienvenue à ORLA Golden est un concept qui capture la stature, le cadre et l'ambiance de ce projet. L'or symbolise le premier et le meilleur, la primauté de ce projet. Il incarne également l'éclat du soleil doré, sa réflexion apaisante et évocatrice sur l'eau au lever et au coucher du soleil.

Au sommet d'une icône, Palm Jumeirah Péninsule de luxe emblématique avec une connexion unique à la mer, le Palm Jumeirah est une destination sans pair, avec de nombreux restaurants, clubs et stations balnéaires de Dubai à seulement quelques minutes, tandis que le reste des merveilles de Dubaï sont à portée de main. Situé sur un terrain de 29 000 mètres carrés en bord de mer au sommet du croissant de Palms, l'ORLA bénéficie d'une position privilégiée et d'une vue ininterrompue de 270 degrés depuis le ciel de Dubaï jusqu'aux eaux turquoise du golfe Arabique qui s'étendent jusqu'à l'horizon.

Géré par DORCHESTER COLLECTION

Le vrai sens de «home» va au-delà de la forme et de la fonction – il s'agit d'être accueilli avec des bras ouverts, apprécié pour qui vous êtes, et soigné dans les voies et aux moments où vous en avez le plus besoin.

Lieu

Situé sur le croissant du monument de renommée mondiale, Palm Jumeirah, ORLA occupe une position en bord de mer au sommet de l'archipel de Dubaï.

Vues

Vue dégagée de 270 degrés depuis l'horizon de Dubaï jusqu'aux eaux turquoise du golfe Arabique qui s'étendent à l'horizon.

Superbe de la mer au ciel

Votre résidence à ORLA est votre évasion exclusive, où l'intérieur et l'extérieur se mélangent parfaitement avec la mer et le ciel, tandis que les flux lumineux énergisants à travers chaque résidence créent des vues éternelles du moment où le soleil se lève au-dessus de l'horizon jusqu'aux derniers rayons dorés rayonnants de la mer en dessous.

Architecture à son meilleur, par FOSTER + PARTNERS

OMNIYAT travaille une fois de plus avec des pionniers dans leur domaine pour fabriquer des tours interconnectées ORLA. Apprécié au niveau international, Foster + Partners a été sélectionné comme architecte pour la production des tours décalées qui sont reliées ensemble pour créer une seule forme dramatique.

Foster + Partners est un studio mondial pour l'architecture durable, l'urbanisme, l'ingénierie et le design, fondé par Norman Foster en 1967. Avec des bureaux à travers le monde, la pratique fonctionne comme une entité unique qui est à la fois ethniquement et culturellement diversifiée, avec des gens au cœur de toutes nos activités.

Un mode de vie au-delà de la comparaison

Offrant les meilleures commodités et le service cinq étoiles, pour le plaisir des résidents des résidences ORLA-85, 3 palais du ciel et 1 hôtel particulier de luxe, vous trouverez l'intimité, le prestige et le service personnalisé dès le moment où vous mettez les pieds dans le vaste lobby surélevé.

Résidences séparées

Avec chaque résidence soigneusement positionnée et conçue pour combiner magnifiquement des espaces intérieurs et extérieurs et créer des points de vue pour capter les nombreuses vues magnifiques à travers les installations et à la ville au-delà, vous serez laissé en admiration aux paysages marins toujours changeants qui vous saluent autour de chaque coin.

Tous les deux se ressemblent.

85 résidences à tour et 3 palais du ciel sont un mélange de deux, trois et quatre chambres flottant au-dessus de la station et la mer chatoyante. Chacun a une disposition unique répartie sur un ou deux étages, assurant la meilleure utilisation de chaque espace et fournissant un éventail d'options pour répondre aux désirs individuels de chaque résident.

• 16 Chambre Simplex – 2,799 à 4,299 pieds carrés.

• 17 Trois chambres Simplex – 3,181 à 4,435 pieds carrés.

• 15 Duplex de trois chambres – 4,871 à 6,749 pieds carrés.

• 6 Chambre Simplex – 4413 à 4618 pieds carrés.

• 13 Duplex de Quatre Chambres (Double Hauteur) – 6,282 à 8,202 pieds carrés.

• 18 Duplex de quatre chambres – 7741 à 11550 pieds carrés.

• 3 Palais du Ciel - 37 678 à 58 476 pieds carrés

• 1 Maison

Équipements

Les résidents bénéficient d'une utilisation exclusive des équipements imbattables d'ORLA:

• Résident seulement club de plage avec salle à manger intérieure et extérieure

• Grande piscine extérieure à température infinie

• Piscine intérieure

• Piscine et aire de jeux pour enfants

• Spa avec salles de soins, salon, sauna et hammam

• Centre de fitness ultramoderne

• Piscines et jacuzzis

• Ateliers de cyclisme et de yoga

• Centre d'affaires avec 2 salles de réunion, salle de conférence et espace d'événements multifonctionnels

• Salon de la cigarette

• Cinéma privé

• Salle de bowling

CLUB ORLA BEACH

ORLA habite Dubai, la première expérience de son style de vie avec son club de plage exclusif de résidents, s'étendant sur 150 mètres de la plage de Palm Jumeirah intacte et des eaux cristallines du golfe Arabique. Fièrement placé à côté du club de plage est une grande piscine à débordement lumineux bordée de chaises longues confortables ainsi que des cabines luxueuses, complétées par des services cinq étoiles pour toutes vos envies culinaires. Passez votre journée à siroter des cocktails rafraîchissants dans l'intimité, et profitez d'un déjeuner au bord de la piscine en famille et entre amis pendant que vous quittez l'agitation de Dubaï derrière vous.

Salon intérieur et extérieur

La vie intérieure en plein air est maximisée par les fenêtres de sol au plafond, les vitrages surdimensionnés et les terrasses somptueuses avec de grands espaces pour mélanger sans couture les éléments naturels de la mer ensoleillée et les vues étendues avec les intérieurs élégants

OMNIYAT L'ART DE L'ÉLÉVATION

OMNIYAT est un développeur renommé de chefs-d'œuvre architecturaux de luxe. L'Art de l'élévation incarne notre dévouement à imaginer l'extraordinaire et à l'intégrer dans la réalité. Nous élevons l'exceptionnel pour créer des chefs-d'œuvre immersifs et vivants encadrés par les skylines emblématiques de Dubai. Depuis notre création en 2005, OMNIYAT a redéfini chaque projet comme une œuvre d'art extraordinaire et rare, en partenariat avec des pionniers mondiaux tels que Foster + Partners, Zaha Hadid, Gilles et Boissier, Dorchester Collection et bien plus encore. La touche OMNIYAT réside dans notre capacité à améliorer les expériences et à façonner l'avenir de la vie de luxe.