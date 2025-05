Complexe résidentiel Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE

Altan est un projet résidentiel qui incarne l'harmonie du style moderne, le silence naturel et la dynamique d'une ville. Ce n'est pas seulement un lieu de vie, mais la philosophie réelle, où le luxe est combiné avec des technologies stables, et l'architecture raffinée souligne la beauté de la nature environnante. Le complexe est entouré de parcs verts, promenades confortables, boutiques de créateurs et espaces culturels. Une vue unique sur le golfe, le paysage urbain et les terrains de golf se transforment chaque matin en une vue spéciale, le remplissant de lumière, d'air et de sentiment de liberté.

Des appartements élégants avec 1-3 chambres, ainsi que des maisons de ville avec terrasses privées sur le toit et un accès direct au parc vert sont disponibles. Des aménagements spacieux, des hauts plafonds, des vitrages de sol en plafond, des cuisines sophistiquées avec des façades modernes, des placards intégrés et des salles de bains confortables rendent ces maisons idéales pour ceux qui apprécient le confort.

Les résidents du complexe ont accès à des équipements haut de gamme, qui rendent la vie quotidienne vraiment confortable et vibrante. La salle de sport moderne sera adaptée à ceux qui aiment le style de vie actif, et la terrasse verte deviendra l'endroit idéal pour les loisirs en plein air. La salle multifonctionnelle est bonne pour les réunions et les événements. Il y a aussi une piste de jogging, un barbecue, des tables de tennis et de badminton, une aire de jeux pour enfants et des pelouses bien entretenues pour des promenades tranquilles ici.

Équipements:

Salle de sport

piscine panoramique à débordement

salle multifonctionnelle

terrains de sport

piste de jogging

tennis de table

Achèvement - 2ème trimestre de 2029.

Plan de paiement: 80/20

Caractéristiques des appartements

Cuisine équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans la zone prestigieuse de Green Gate District, l'un des coins les plus verdoyants et tranquilles du port de Dubai Creek.